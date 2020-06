20 Junio 2020 04:10:00

Nuevo jefe

Los mejores cortes y del whisky del más caro se sirvió en una reunión en Nadadores que duró casi hasta al amanecer.



Era el festejo del que sería el nuevo director de Administración y Finanzas de Altos Hornos, Luis “El Torton” Gutiérrez.



El puesto era un regalo de Alonso Ancira que ha sido su protector, casi una condición para Julio Villarreal, el supuesto nuevo dueño de la empresa.



Pero todavía Gutiérrez no se había atendido la resaca cuando el cargo se le estaba yendo de las manos, como acero líquido.



Y es que no está usted para saberlo y mucho menos nosotros para contarle, pero en una cláusula del contrato de compra-venta era obligatorio que AHMSA y sus subsidiarias solucionaran el conflicto con la CFE.



Es decir, si la paraestatal no cedía a las pretensiones de Minosa-Micare, entonces no había trato.



El puestazo para “El Torton” se cayó, la CFE suspendió de golpe y porrazo la compra de carbón.



DESPIDOS



La 4T está empecinada en acabar con la economía de varias regiones del Estado.



Cancelar la compra de carbón implica echar a la calle a miles de trabajadores de las regiones Carbonífera y Norte.



La CFE de Manuel Bartlett con un plumazo canceló los contratos de suministro de carbón con Altos Hornos de México.



Los abogados de Alonso Ancira ya están trabajando para defender a la empresa.



BANDERA



En el PRI y PAN pararon antenas y las decisiones del Gobierno Federal que afectan a miles de coahuilenses será bandera para las campañas políticas.



Los del tricolor que lidera Rodrigo Fuentes no hay más culpables de la debacle económica que los de Morena.



Y a ellos les van a cargar el muertito.



Como si no midieran el costo político en Coahuila donde se renovará el Congreso del Estado.



DOS FECHAS



De acuerdo a la sesión del INE, ahora se analizan sólo dos fechas para llevar a cabo la elección.



Serían el 30 de agosto o el 20 de septiembre.



La propuesta de que sean en agosto llegó de parte de Marcela Guerra, representante del PRI ante el INE.



La del septiembre la hicieron los panistas.



Lórenzo Córdova ya nada más está esperando el dictamen del Consejo de Salubridad para dar el banderazo de reinicio.



INCUMPLIDA



Doña Melba Farías está prometiendo de más.



A los comerciantes ambulantes les cumplió a medias. Les había asegurado que regresarían a vender a las colonias y no pudo conseguirlo.



Ahora se sabe que promete también dar trabajo a algunos de sus conocidos y tienen semanas que están a la espera de su respuesta.



Doña Melba ya es toda una política… de las que promete y no cumple.



SIGUEN SINDICALIZADOS



En Altos Hornos se escucha en los pasillos del despido de cientos de empleados sinicalizados.



Será lo último que haga Luis Zamudio como director de la empresa.



Los trabajadores ya cumplieron un mes con el recorte de salario del 20 por ciento.



Les prometieron que sería sólo por un mes y después les avisaron que sería hasta el mes de octubre.



AHMSA ya no puede con la carga del salario de miles de empleos.