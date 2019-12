29 Diciembre 2019 04:10:00

Nuevo reto para maquiLadoras

Para este año que inicia en pocos días, el sector que más análisis deberá de hacer para determinar en qué condiciones operará es el de la manufactura…



Este 2019 fue un año difícil por el aumento de los costos sociales y la competencia, más la baja actividad que se prevé para el 2020 dará nuevos retos para que se ajusten las actividades en la maquila…



Algunas empresas en Piedras Negras durante este año adelgazaron sus líneas de trabajo y eso representó más de mil empleos que si bien no se perdieron en su totalidad en Coahuila, si cambiaron de un municipio fronterizo a otro que no lo es…



Por ello es que personajes como Blanca Tavares, presidenta del Consejo de Industria de Exportación, están más que atentas a ver el comportamiento de este año, así lo han discutido en las reuniones en Laredo y San Antonio, Texas y por eso es que los meses venideros serán trascendentales…



Piedras Negras es de las ciudades con más estabilidad laboral de Coahuila, pese a que es la cuarta en el estado, pero con una muy buena planeación y una industria diversificada que no se concentra en una sola actividad…





Saracho en Villa Unión



El trabajo que ha desempeñado el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho, en la reconstrucción de Villa Unión ha sido muy importante para que esa población retorne lo más rápido a la normalidad, luego de que fue atacada su tranquilidad, su patrimonio y sobre todo su entorno…



Fueron más de 130 inmuebles entre iglesias, escuelas, negocios, viviendas y los edificios públicos que ahora están reparados casi en su totalidad…



La gente de Saracho ha estado atenta, con mucho apoyo de Guillermo Ruiz Guerra y de otros funcionarios de la zona norte de la misma Secretaría, para que, como lo ha indicado el gobernador, se pueda completar ese proceso de forma exitosa…



No se confían, porque el tema de la seguridad sigue latente y la prioridad es también que no se rompa ese entorno, pero además hay que reconstruir todo lo afectado…



El secretario Saracho está al pendiente, acuerda y se reúne con funcionarios de Villa Unión y con vecinos para atender peticiones, lo que les da ese trato directo y de atención personal para lo que se requiere en estas semanas…



A finales de enero, se estima, concluirá el trabajo de reconstrucción y reparación de daños, de la misma forma en otra aspectos como la atención psicológica así como también el retorno a clases…





A trabajar INM y Autopistas



Con el retorno de paisanos hacia Estados Unidos por las carreteras de Coahuila, el trabajo para la delegación del INM y para los operadores de autopistas es importante para evitar que se pierdan miles de horas hombre en las filas que se generan por la aglomeración carretera…



De la misma forma que ocurrió con su llegada, ahora será lo importante que el regreso sea tranquilo y seguro, por eso es que autopistas como la Premier en la zona norte y las que existen en el Sureste y Laguna se tengan estrategias…



El delegado de INM, general José de Jesús Barajas, también los encargados de SCT Coahuila deben trazar esos planes para que no haya riesgos, pues incluso esas largas filas representan peligro para el retorno de los paisanos…



El saldo de que los paisanos hayan escogido a Coahuila para viajar de regreso es algo que deben de tomar en cuenta, son más viajeros, más vehículos, más uso de carreteras y con ello califican así a nuestro estado por su mejor seguridad y atención de incidentes en su contra…





Ladrones de residencias



Esta semana que concluyó, en el sector Tecnológico se dieron robos en varias viviendas, en especial ahí en la zona aledaña a catedral, precisamente donde vive el padre Pepe Valdés, rector de Catedral y a una familia vecina…



Los ladrones robaron joyas y objetos valiosos, como ha ocurrido en otros sectores donde hasta cajas fuertes han abierto en pocos segundos, lo que nos habla de una banda bien organizada de asaltantes de residencias…



Estas han actuado en otros municipios y en otros años o meses, siempre con resultados y en donde la autoridad no los localiza pues cambian rápido de su lugar de operación…



Tanto el comisario de la Policía Municipal, Luis García García, como el delegado de la Fiscalía, Víctor Rodríguez Lozano, deberán trazar ampliar sus estrategias para capturar a los responsables de esos atracos…