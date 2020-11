27 Noviembre 2020 04:10:00

Nuevos dueños de AHMSA

Nuevos dueños de AHMSA



Certero, como acostumbra, el periodista financiero Darío Celis dibuja la salida que vendrá para la siderúrgica Altos Hornos de México: Julio Villarreal, presidente de Villacero y de Banca Afirme, no irá solo a la presidencia del nuevo Consejo de Administración. Estará al frente de un conjunto de empresarios de “la Ciudad de México, Monterrey, Morelia, Mérida, Culiacán y Houston”.



La medida oxigena, sin duda, al todavía presidente de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, quien libra la batalla legal con la Cuatroté, la cual retira las denuncias ante la Fiscalía General de la República, eso sí, previo el pago de 200 millones de dólares producto de la supuesta venta irregular de Agronitrogenados. ¿Y de dónde saldrá el dinero que reclama López Obrador? De la transacción que se deberá concretar a más tardar el 14 de diciembre.







Salen de la siderúrgica



Eso sí, anticipa Celis Estrada, Alonso y su familia “salen definitivamente de GAN y AHMSA”, empresa que adquirieron en la década de 1990, cuando el cielo se les iluminó con la gestión de Carlos Salinas de Gortari, al frente del Gobierno mexicano.



De acuerdo con la columna, hay un ganón y se llama Xavier Autrey Maza, quien dejará de ser socio de Alonso Ancira, pero se mantendrá en el nuevo Consejo de Administración de la siderúrgica enclavada en Monclova.







Sin aguinaldo



En Monclova, torcieron la mano a los adelantados para ir por un cargo de elección popular, en los comicios del próximo año. Sin decir agua va, y sin tener en cuenta que la ley permite a los calefactos dejar cualquier responsabilidad en el servicio público, a más tardar el 3 de enero, para estar en condiciones de ser elegibles en la contienda de ayuntamientos, Juan Antonio Hernández Jiménez, quien hace las veces de contralor municipal, advirtió que tienen hasta este sábado 28 de noviembre para “levantar la mano” y dejar el cargo.



Según esto, en la capital del acero hay una decena de funcionarios locales interesados en competir, misma cantidad que, con las reglas descritas, se quedarían sin aguinaldo.







Buen cierre de año



Quien cerrará bien este año es la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón. Aún con las dificultades presupuestales de este 2020, puede presumir que el organismo no solo mantuvo, sino que hizo crecer los programas de asistencia social que ya operaba.



Ejemplo de ello es Unedif, que este jueves sumó 21 vehículos a su flotilla, y ahora cuenta con 144 unidades para el traslado de personas con discapacidad física.



Además, entregó 11 Forti-Cocinas móviles que le permitirán a las escuelas contar con infraestructura necesaria para elaborar desayunos calientes.



Sin duda, estos resultados se dieron también gracias al apoyo del gobernador Miguel Riquelme.







Estirón de orejas a partidos

Unos más, otros menos, pero los 11 partidos políticos que participaron en la elección de diputados locales del pasado 13 de octubre recibieron estirones de orejas de parte de los consejeros nacionales del INE, que preside Lorenzo Córdova Vianello, cuyo comité de fiscalización liberó las multas por inconsistencias y gastos no comprobados durante las campañas.



De acuerdo con los resultados del ejercicio de fiscalización, entre los más incumplidos hay partidos de todos los tamaños y colores, e incluso varios de los que perdieron el registro estatal por no completar, por lo menos, 3% de la votación.







¿Cómo les van a cobrar?



Entre los más incumplidos con la rendición de cuentas están Morena y Acción Nacional, así como el expartido estatal de la Revolución Coahuilense, de Abundio Ramírez Vázquez, con multas por arriba del millón de pesos. Muy cerca de esto quedó también Unidos, de Rubén Humberto Moreira.



Paradójicamente, el problema con las multas no lo tienen los dirigentes de los partidos, sobre todo de los que por falta de votos quedaron descartados, sino para las autoridades, por aquello de cómo le van a hacer para cobrarles.







Le bajaron al monto



Los que se pusieron presumidos fueron los del PRI Coahuila, que preside Rodrigo Fuentes Ávila, pues según esto sus abogados y contadores se pusieron a trabajar en solventar las observaciones que les hizo el INE, y de 890 mil pesos señalados originalmente, quedaron pendientes de comprobar 121 mil pesos. No es despreciable la cantidad, señalan, pero nada qué ver con el millón y fracción de Morena, PAN y PRC, o casi el millón de Unidos.