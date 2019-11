27 Noviembre 2019 04:10:00

Nuez buena y barata con cheque malo

DONDE DEBERÍAN DE PONERSE a trabajar los muchachos de José Luis Pliego Corona es en el Centro de Control, Computo y Comando C4, luego de que ayer en un ejercicio de simulacro de ataque con explosivos al puente internacional dos se les durmió el personal en las acciones para medir los tiempos de respuesta a dicha presunta emergencia…



Y ES QUE LOS CELOS del responsable del C4, que es también quien responde a las llamadas del número de emergencia 911, se han vuelto algo cotidiano y en lugar de responder comunicando lo que sucede a los distintos cuerpos de emergencia y seguridad, ya que en lugar de comunicarse por radio lo hace por teléfono celular y de manera seleccionada…



ES DECIR, DE NADA SIRVIERON los millones y millones de pesos en los sistemas de radio comunicación si al final de nueva cuenta se hace el llamado de forma discrecional para pedir auxilio. Eso si responden a tiempo en el 911…



VEREMOS Y DIREMOS QUIEN es el que toma la solución a este tema….



LA REALIDAD ES QUE ya cualquier hijo de vecino porta un radio con la frecuencia de las corporaciones y por ello es que en breve se modificará el sistema, pero en tanto el C4 debería operar como tal…



III

DONDE SE VIENE UNA guerra es en Jiménez, Coahuila, en donde dicen que el exalcalde Salvador Lozano le ha dado por pagar la compra de nuez con cheques de hule…



NO TENEMOS LA CERTEZA PERO dicen los enterados que ya se ha dado el primer paso para que uno de los afectados de esta mala práctica llame a cuentas al exalcalde para que le entregue el dinero que debería de haberse cubierto con un cheque luego de que le comprara varias toneladas de nuez de excelente calidad…



NOS EXTRAÑA DE SALVADOR Lozano, pero si podría pasar eso porque los productores de nuez andan muy tristes porque los precios del producto no volvieron a ser los de antes y se estancaron a 55 pesos o alrededor de ese precio en los últimos dos años…



POR MÁS QUE TENGAN sistemas de conservación, el costo de tener el producto en espera de mejores precios no sirve de mucho y eso sí, parece que a algunos se les hizo fácil pagar con cheque de hule aunque los demanden…



AHORA SÍ, IMAGINEN que aparte de que se tiene un precio castigado de la nuez aparte te paguen con cheques sin fondo...



LA COSA SI ANDA TIRANTE en el sector de los nogaleros, pero no para que se vuelvan trácalas con estos asuntos…



III

LUEGO DE CASI UN año por fin se pudieron regularizar los apoyos de becas a estudiantes de nivel medio, es decir, preparatoria, quienes a partir de esta semana en Piedras Negras ya se inició la entrega de las denominadas becas Benito Juárez…



EN VERDAD QUE FUE mucho el desajuste pues esos miles de estudiantes en nuestra ciudad ya recibían de forma periódica el apoyo del Gobierno federal mediante becas prospera y de otros programas y repentinamente se frenaron y comenzaron a revolver y desorganizar todo…



YA EL DELEGADO FEDERAL Reyes Flores Hurtado ha dicho que ahora sí, hacia delante todo será en excelente orden y sin que los apoyos se politicen o se usen de forma equivocada…



LOS ESTUDIANTES DE CBTIS 34 y de otras escuelas ya recibieron el recurso y ahora sí será de forma permanente para que no se quiebre el apoyo…



III

LA LLEGADA DE MARIO RINCóN a Simas Piedras Negras, aunque sea de forma interina, implicó para el PRI de Piedras Negras la salida de un exalcalde más de su rebaño…



AUNQUE HAN HECHO MUTIS el partido al respecto, también hay que reconocer que el ingeniero Rincón es expresidente de Canaco, Cámara empresarial de la cual han salido varios de los que tienen en su responsabilidad actualmente el destino de Simas…



CON MUCHOS PROYECTOS A CUESTAS el ingeniero Rincón analiza ya lo que está en proceso y con su experiencia también en Obras Públicas sin duda le será más sencillo el enrolarse en esta nueva tarea que le ha encomendado su amigo el alcalde Claudio Bres…



III

TODAVÍA NO TERMINA NOVIEMBRE y los transportistas de Piedras Negras ya afinan un incremento a las tarifas para estrenar el año 2020 con un aumento…



VEREMOS Y DIREMOS QUE sucede con esto, por lo pronto están a espera de que se entreguen los resultados del estudio integran de transporte para que les indiquen cuáles serán las nuevas tarifas y rutas…



EL COORDINADOR DEL RAMO, Félix Jaime Garza les ha pedido a los transportistas concentrarse en la calidad del servicio, que no dejen rutas tiradas y que haya suficientes camiones para cada ruta y del aumento hasta ahora nada…