21 Marzo 2019 04:06:00

Obra pública

No se trata de hacerle al pitoniso, simplemente de entender por cuál rumbo marcha la Cuarta Transformación y de una vez por todas asumir que, ante el nivel de desconfianza del Gobierno federal, el del estado tiene poco o nada que hacer.



Tal como se anticipó en este espacio de opinión hace semanas, de los 20 mil millones de pesos que se pretendían obtener en las famosas bolsas concursables, tal vez la última oportunidad de obtener algún extra de las arcas federales este año, en realidad podría llegar menos del 10%, si bien le va a Coahuila.



Gerardo Berlanga, el secretario de Infraestructura, reconoció que, hasta el momento, al estado no le ha ido bien con la Administración de Andrés Manuel, sin embargo, se muestra optimista de conseguir 8.5% de lo solicitado, mediante diferentes bolsas como el Fondo Metropolitano, el Fondo para Infraestructura o el Carretero.



Sí, de los 20 mil millones que se piden, ya por mero trámite, con que lleguen mil 700 se conforman.



Bien, parece que ya están entendiendo que trabajar al estilo espartano es lo de hoy y que por muchos guiños e intentonas por quedar bien, Andrés Manuel tiene muy claro cómo hacer las cosas y el dar dinero a los estados no es una de ellas.



Por cierto, ojalá y que lleguen esos recursos, esos mil 700 millones, y que por fin se vea obra pública, ya que las últimas obras inauguradas son de diciembre del 17, hace 15 meses, el último mes de gobierno de Rubén Moreira, nada menos que esos elefantes blancos, los hospitales Oncológico y el Materno-Infantil, que hasta hoy no han operado un solo día.



Así están las cosas.