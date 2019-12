11 Diciembre 2019 04:05:00

Observatorio Ciudadano: Yamile

Yamile David Gallegos es activista, empresaria, es dura en su crítica, feminista y propone soluciones. Dice que ser parte del Consejo de Participación Ciudadana no es tarea fácil y que llevará años revertir los efectos de la corrupción en las entidades del país, porque no basta con pedir que los corruptos estén en la cárcel.



Estuvo en Saltillo el lunes pasado, en el Día Internacional Contra la Corrupción. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria privada y el sector público, en las áreas de comercio exterior, desarrollo sustentable, desarrollo de turismo, logística, negocios y asuntos internacionales.



En 2010, Yamile crea la agencia G&C Metting Planner con el objetivo de impulsar el turismo de reuniones en el estado y el país, para así detonar la derrama económica y de generación de empleo e impacto social y en 2015 funda el Observatorio Ciudadano de Querétaro, con el objetivo de fomentar la democracia, la participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas, a través de proyectos realizados entre las nueve universidades, cuatro cámaras empresariales y sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano, trabajando de la mano con las administraciones públicas municipales en el estado de Querétaro, bajo los ejes de integridad en el servicio público (transparencia y rendición de cuentas); equidad de género, seguridad, combate a la pobreza, uso eficiente del recurso público y anticorrupción.



Ella está dispuesta a colaborar con los sistemas locales anticorrupción, porque comenta que es una manera de unir esfuerzos y consolidar acciones de gran calado para controlar y prevenir la corrupción fortaleciendo las iniciativas que surgen desde los colegiados y de quienes integran el Comité Coordinador.



En su charla, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en Saltillo, Yamile dejó ir algunas frases que acapararon la atención del grupo que se interesó en la agenda del Consejo de Participación Ciudadana: “los ciudadanos debemos involucrarnos en problemáticas colectivas, en lo que hacen los gobiernos y en lo que se gastan los impuestos, porque solo de esa manera se puede incidir y proponer”.



Yamile es feminista. Cree en la lucha de los derechos de las mujeres y de los hombres como aliados. De eso también habló el mismo lunes, en un conversatorio donde los temas fueron: mecanismos de financiamiento para colectivos, las técnicas de investigación y documentación de temas, el trabajo visible y las formas de protección para las y los activistas.



Se trata de sumar, de llevar a la práctica acciones que busquen mejorar el desempeño y la vigilancia del quehacer de las autoridades, de los poderes, de las instituciones y de quienes ejercen gasto público. Se trata de señalar y de proponer. De ser ciudadanos informados, abanderando asuntos que pueden o no estar vinculados a la detección o sanción de la corrupción, pues también existen -y así lo explica Yamile -las agendas de género, ambientalistas, derechos humanos, etcétera. Pero a decir de Yamile David Gallegos, presidenta del Observatorio Ciudadano de Querétaro, lo importe es ser una sociedad que señale errores, informada, participativa y dispuesta a orientar esfuerzos desde una visión de mejora en favor de las mayorías.