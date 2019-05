21 Mayo 2019 04:10:00

Operación ‘avestruz’

Vaya que el tema de las empresas fantasma, que en menos de 48 horas facturaron más de 22 millones de pesos al Gobierno de Coahuila por servicios como la renta de camiones cisterna para combatir incendios forestales, o la venta de semillas y fertilizantes, puso de nervios a más de uno. Al menos en el Palacio de Coss le sacaron la vuelta, hicieron mutis y pusieron en marcha la operación ‘avestruz’, que por cierto, les sale muy bien.



Por ejemplo, no quisieron nada con el tema los udecistas Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, y el “independiente”, así entre comillas, Édgar Gerardo Sánchez Garza. Por el lado de la Cámara de Diputados y del partido de moda tampoco respondieron. Fue el caso del senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina.



¿A qué le temen?

Pero hay más: En la bancada del PRI también prefirieron esconderse y no respondieron llamadas, ni mensajes de textos, ni nada. Fue el caso del coordinador de la bancada, Jaime Bueno Zertuche; de la legisladora y dirigente del tricolor en Saltillo, Lucía Azucena Ramos Ramos y de Andrés Loya Cardona.



La ramosarizpense Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga contestó a la llamada de Grupo Zócalo, pero como que después se arrepintió y dijo que más tarde fijaría postura, lo cual no ocurrió. No está de más que los diputados priistas sepan que el que nada debe, nada teme.



Los que sí levantaron la voz fueron el panista Marcelo Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, y la perredista Claudia Ramírez Pineda.



Echar ‘mentirillas’

Por lo visto caló y hondo a Napoleón Gómez Urrutia la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para dejarlo fuera de cualquier situación relacionada con la recuperación de los restos de los trabajadores de la mina Pasta de Conchos. Qué tan desesperado andará el heredero del trono del Sindicato Nacional Minero, como para acusar al obispo Raúl Vera López de ser comparsa de Grupo México para tratar de echarle tierra al asunto.



El senador de Morena tal vez no esté enterado, pero si alguien en Coahuila pugna por el rescate y pide castigo para los dueños de la empresa concesionaria, empezando por su presidente Germán Larrea, es precisamente el titular de la Diócesis de Saltillo. Una cosa es que “Napito” desconozca la realidad de los mineros de Coahuila y otra que pretenda ocultar su ignorancia echando “mentirillas”.



La lista de Vera

Por cierto, según los malpensados, para callar los dichos de Napoleón Gómez Urrutia, el obispo Raúl Vera formalizó la petición que hace dos semanas hizo en público al presidente Andrés Manuel López Obrador, para proceder penalmente en contra de quienes tiene bien ubicados como responsables de la peor tragedia minera en los últimos años.



Vera quiere que la cuarta transformación no sólo arranque cuanto antes los trabajos para tratar de recuperar los restos de los mineros, algo que no pocos consideran imposible, pues ya pasaron más de 13 años; también que proceda penalmente en contra de quienes considera responsables de la muerte de los 65 trabajadores, y al principio de la lista están nada más y nada menos que Germán Larrea y el propio “Napito”. La lucha de poderes en plena ebullición. ¿A quién le va?



Pegan los recortes

Los recortes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador al presupuesto para este año pegan también en el combate del incendio forestal que empezó el sábado en el ejido San Juan de la Vaquería. En la Comisión Nacional Forestal no sienten lo duro, sino lo tupido, y deben doblar guardias para poder hacer frente al siniestro, pues de los 200 brigadistas que había hace un año, 110 sobreviven en nómina y se deben multiplicar para tratar de dar resultados.



¿Qué dijeron? Recórtenle el financiamiento al programa de brigadistas, igual este año ni hay incendios. ¡Y miren! El problema, comentan en Conafor, es que la temporada de incendios forestales no va ni a la mitad.



El mensaje

Miguel Riquelme aseguró que el mensaje de su Gobierno al crimen organizado es claro luego de lo ocurrido el domingo por la tarde en una brecha de Múzquiz. El Gobernador aseguró que la defensa de Coahuila continuará con respeto a los derechos humanos de los supuestos delincuentes, pero también con contundencia.



Este lunes grupos policiales del Estado y la Federación, así como el Ejército Mexicano, se mantenían en el punto del enfrentamiento y buscaban más posibles muertos o heridos entre la maleza y arbustos. El saldo oficial: 8 presuntos pistoleros y un policía fallecidos.



Sin contratiempos

Buenos resultados para la gestión de Salvador Hernández Vélez al frente de la Universidad Autónoma de Coahuila, Sin contratiempos, logró el acuerdo del Consejo Universitario para abrirle la puerta a la reforma del estatuto. Como lo hemos dicho, el ordenamiento permanece tal y como se creó hace 44 años y la idea es actualizarlo.



Lo que sigue es el plebiscito universitario para ver si el resto de los profesores y alumnos están a favor o en contra de la medida. La cita es el 23 de mayo.