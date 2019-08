22 Agosto 2019 04:10:00

Operativos contra ‘chuecos’

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador se decide a firmar el decreto para regularizar 100 mil vehículos ilegales en Coahuila, habrá dispositivos viales del Sistema de Administración Tributaria y Gobierno del Estado para detenerlos y asegurarlos. La instrucción la recibió de primera mano el titular del Servicio de Administración Tributaria en Coahuila, Javier Díaz González.



Lo anterior lo acordaron el gobernador Miguel Riquelme y la titular del SAT, Margarita Ríos, y al parecer la medida la recibieron con agrado en el sector empresarial, en donde el rechazo a la posible nacionalización es contundente.





Aprovechando el viaje



A provechando la vuelta a la Ciudad de México, el góber también se reunió con Ricardo Ahued Bardahuil, para más señas director general de Aduanas. Como se planteó la idea de ampliar las instalaciones aduanales de Piedras Negras, en concreto las del Puente Internacional II, Riquelme llegó acompañado por el alcalde morenista de allá mismo, Claudio Bres Garza.



En el encuentro surgió un dato: solo de enero a julio de este año, la aduana registró 817 mil 83 cruces; es una de las más importantes del país.



En todo esto también anduvo la senadora Verónica Martínez García.





Marcha magisterial



Si en el SNTE apostaron a quitarle presión al problema por los pagos incompletos y con retraso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, se equivocaron, porque al interior de la Sección 5, en donde se encuentra el mayor conflicto, hay quienes reavivaron las cenizas y le echaron leña al fuego.



Los profesores, y uno que otro dirigente inconforme, fueron convocados a una marcha que en teoría saldrá a las 13:00 horas de las instalaciones de la sección sindical, a cargo de José Luis Ponce Grimaldo, hacia las instalaciones de la Secretaría de Finanzas… Los quejosos van con la idea de que el titular de la dependencia, Blas Flores, les dé fecha de entrega de la parte del ahorro pendiente y hasta la aplicación de auditorías externas le van a pedir.





No es legítima



Pero en el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde a nivel nacional manda el paisano Alfonso Cepeda Salas, aseguran que la marcha de este jueves no será legítima y más bien será movida por intereses políticos. Los mismos profes identifican como organizador a Roberto Carlos Herrera, titular de la cartera de Créditos y enemigo público número uno de José Luis Ponce.



Hace tres años Herrera quiso ser secretario general de la Sección 5 y al ver que los astros se acomodaron en torno al actual titular, dio forma a una organización disidente denominada Dignidad Sindical, que se fue fortaleciendo y hasta logotipo tiene. A ver cómo les va mañana. Ahí se verá si realmente tiene respaldo de la base magisterial o si es más el ruido de las nueces.





Todo quiere



Por si estaban con el pendiente, el diputado Benito Ramírez Rosas asegura que solo renunció al ahora desaparecido Grupo Parlamentario de Morena en el Palacio de Coss, pero no a su militancia en el partido de moda. De hecho mencionó que si algo lo mueve en el servicio público, son las ideas y proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador.



“¡Qué romántico!”, le dijeron en Morena, pero debería de saber que en el nuevo partidazo no recibieron con agrado su decisión, pues en automático los deja fuera de la Junta de Gobierno y, como le comentamos ayer, de aspirar a la presidencia del Congreso a partir de enero. La víspera, más de uno pidió su cabeza, pues es ilógico que se declare legislador independiente, y al mismo tiempo pretenda mantenerse dentro de la Cuarta Transformación.





A la cargada



Que el senador coahuilense votó por el cambio, pero de lejecitos, con el perfil más bajo posible, nos comentan. Armando Guadiana Tijerina fue uno de los que siguieron al zacatecano Ricardo Monreal Ávila para designar a la tabasqueña Mónica Fernández Balboa como coordinadora de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara alta y en automático desplazar a Martí Batres Guadarrama.



Según esto, Guadiana se decidió hasta el último momento. La duda era si se sumaba a la cargada de Monreal o se mantenía como aliado de la dirigente nacional del partido, Yeidckol Polevnsky Gurwitz. Finalmente, optó por lo primero, se subió al barco de la mayoría y garantizó su permanencia como presidente de la Comisión de Energía.





Nuevos directores



Sin contratiempos transcurrieron las elecciones para director en la Facultad de Economía y en la Escuela de Artes Plásticas. En el primer caso resultó ganador Mario Alberto Nájera Hernández, quien compitió contra Vicente Germán Soto y Juan Antonio Álvarez Gaona.



En la Escuela de Artes Plásticas, el nuevo director es Darío Aguillón, quien obtuvo 188 votos, contra 174 de Ricardo Flores.



En los dos casos hubo felicitaciones del rector Salvador Hernández Vélez.