16 Diciembre 2019 04:09:00

Oposición Maniatada

C on expedientes al estilo de aquella “federal de seguridad”, y carpetas de investigación, el régimen asegura totalitarismo –y hasta la eventual reelección–



L os partidos –ahora de oposición– son “autocensurados”, pues ambos tienen sus “pasados”... uno con su Casa Blanca, otro con los hijos de Marta



A sí, no hay una real resistencia, ni a Morena ni a la Presidencia... apenas empieza el PRI a enfilar sus cañones, y ya le enseñan los dientes a Manlio Fabio Beltrones



V an también, los mensajes para el PAN... hoy que están de “Luna Llena”, tanto a “El Chupitos” como al “Mandilón”, les aterra una condena



E l gran perdedor: México... pues entre tanto nudo de complicidad, se va el mandato de la mediocridad, sin que nadie tenga voz en libertad... ese es el secreto de la 4T –lo digo en verdad–