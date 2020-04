23 Abril 2020 03:10:00

Otra ocurrencia

Buen día .Otra ocurrencia más de los borregos de Morena, en este caso del diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz que pretende expropiar las Afore privadas y entregarlas al Banco del Bienestar, y se sabe extraoficialmente que no tiene el respaldo del reyzuelo de Palacio Nacional, ni de la cúpula política de la Cámara Baja.-



La clase obrera sabe cómo se las gastan las Afores que roban miles de millones de pesos, se resisten a cumplir con los trabajadores retirados, lo mismo si alguien quiere cambiarse recurren al clásico ìno hay sistemaîson de lo peor, pero lo que sería atinado sería que las pensiones corrieran a cargo nuevamente del Seguro Social.



Becas y pensiones con mucho riesgo de colapsarse con la caída de los precios del petróleo donde ya vale más una cerveza marca Barrilito que un barril de petróleo crudo, además la captación fiscal del ISR e IVA por los suelos por la moribunda economía.



Para que haya ISR e IVA tiene que haber actividad en todos los sectores de la industria y el comercio, pero actualmente la economía está hecha pedazos, lo peor está por venir, pero aquel bueno para nada sigue con su pesada artillería de mentiras desde muy temprano. Puede llegar un ciclón y dirá que no es cierto, o que cayó como anillo al dedo.



Solapan a Elektra



Nadie entiende por qué el director de Protección Civil, Agustín Ramos, o de Salud Pública Municipal no sanciona y clausura Elektra cuya actividad no es esencial, y todo esto en plena pandemia frente a los días más críticos. Gente haciendo fila para abonar, acosados por amenazas, ofensas y hasta insultos de esos nefastos que son previamente adiestrados y capacitados para tratar así.



Basurero de la historia



Los prianistas de Morena pasarán al basurero de la historia por su insensibilidad y criminalidad frente a la pandemia, desde el gobierno central hasta la esfera local, el PRI no murió, simplemente se transformó. Reyes Flores Hurtado ex presidente estatal del PAN encabeza la lista en Coahuila, a nivel nacional la panista Tatiana Clouthier; el priista Manuel Bartlett, que como autoridad electoral le robó la Presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas para imponer a Salinas de Gortari.



El priista Marcelo Ebrard, además Alfonso Durazo que fue priista secretario particular de Luis Donaldo Colosio, Esteban Moctezuma fue priista con Ernesto Zedillo; German Martínez fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN; Pablo Gómez en su vida jamás ha trabajado siempre ha sido senador, diputado federal, y así se la ha pasado durante muchas décadas.



Prevén tomar sede



La militancia local de Morena, la de infantería, no los fifís prianistas, dice que debe quedar perfectamente claro que a las clases populares jamás les van a dar oportunidad de alguna candidatura a cargos de elección popular, esos puestos están reservados para los prianistas de pipa y guante, por eso después de la contingencia prevén tomar la sede del partido, además debido a la opacidad en el manejo de recursos financieros.



Es más, de todos los diputados federales y senadores actuales de Morena, nadie absolutamente nadie fue electo candidato por el voto de la membresía todos son producto del dedazo, y aquí en Coahuila cuando se lleven a cabo las elecciones los abanderados de Morena serán impuestos bajo esa misma modalidad, y según surgirán a través de encuestas, hasta creen que la gente es imbécil.



Dicen que la revisión del tabulador entre la Sección 288 del Sindicato Democrático y la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México está en suspenso por la contingencia sanitaria, no hay información de cuándo se llevará a cabo, Esto luego de que los trabajadores están interesados en el tema porque eso generaría el reembolso del fondo de resistencia.



