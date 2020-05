05 Mayo 2020 04:10:00

¡Otra pifia!

Una nueva pifia por parte de protagonistas del Gobierno federal. A Luisa María Alcalde, para más señas, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nada más le faltaron las fanfarrias para dar a conocer que una empresa maquiladora establecida en Saltillo forma parte de las compañías que se resisten a cumplir con medidas mínimas de distanciamiento social para evitar el contagio entre su personal.



Se trata de la empresa Maquilados Hyplasa, la cual, según la funcionaria federal, se resiste a ser inspeccionada por los representantes de la STPS, aún y cuando sus más de 100 empleados se encuentran en riesgo de contagio.



¿Pero qué cree? Resulta que dicha compañía saltillense tiene más de dos semanas fuera de funcionamiento, precisamente porque sus propietarios decidieron suspender operaciones para eliminar el riesgo de contagio entre los obreros. ¿Realmente no hay quien los ponga al tanto de lo que pasa en los estados?





Corrupción sindical



Aseguran los enterados que se aproxima un gran escándalo en las altas esferas del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Municipio de Saltillo. Trascendió que existe una investigación en manos de la Fiscalía Anticorrupción y de la Auditoría estatal por cuentas, sueldos, pagos y prestaciones que no cuadran en favor de la secretaria de Conflictos, Gaby Córdova.



Trasciende que tan solo ella y su familia perciben más de 2 millones 300 mil pesos anuales. Ojalá que el líder “oficial”, Juan Humberto Medina Granados, tome cartas en el asunto, pues todo mundo se pudo dar cuenta de lo que pasó en una sección magisterial en la que se tardaron en tomar decisiones y ahora el desfile de implicados es interminable.





¡Aguanten, falta poco!



El decreto para evitar que los coahuilenses se concentren el próximo fin de semana con motivo del Día de la Madres, es un asunto de relevancia mayor para el Sistema Estatal de Salud Pública, al frente del cual se encuentran el gobernador Riquelme y el secretario de Salud, Roberto Bernal, pues junto a la anterior y la que viene, la semana en curso es la más critica en materia de contagios.



De acuerdo con los enterados, la idea es evitar hasta donde sea posible, porque tampoco se trata de llegar al estado de sitio, el contacto entre personas, el tránsito y los traslados y lograr que el Quédate en Casa realmente funcione. Aguanten, falta poco y ya habrá momentos para festejar, aseguran las autoridades.





Con el visto bueno



La idea de esperar uno o hasta dos días para emitir el decreto que prohibiría las concentraciones masivas por lo menos para los siguientes 10 días, es que el gobernador Miguel Ángel Riquelme pretende compartir la decisión con los 38 alcaldes. El planteamiento está sobre la mesa en cada Presidencia Municipal y el cabildeo está a cargo directamente del propio Mandatario y del secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller.



Por lo pronto, está la instrucción de mantener cerrados los panteones y en esto Coahuila no es una isla; en Nuevo León adoptarán las mismas medidas, e incluso van a vigilar que las florerías se mantengan fuera de funcionamiento por unos días… Aunque no a todos gustan las medidas de restricción, están vigentes, por lo menos en Coahuila.



El decreto correspondiente se va a emitir este miércoles.





Sentencia virtual



En el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Miguel Felipe Mery, están haciendo la tarea y sacaron la chamba en relación con un juicio por homicidio que se desarrolló a través del Sistema de Justicia Oral Virtual, en donde el sentenciado, sus abogados, los representantes de la víctima y los del Ministerio Público, así como el juez correspondiente, se encontraban a la distancia y en lugares distintos



En este primer juicio virtual se aplicó sentencia condenatoria a pasar 12 años de cárcel y cubrir 542 mil 520 pesos de multa por homicidio simple doloso, en el caso de una mujer originaria de Parras que falleció apuñalada.





Con hoteleros y restauranteros



Con las medidas de protección personal necesarias, la titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Lucía Azucena Ramos Ramos, lo mismo un día amanece en Monclova, o en Torreón, que cierra la jornada en Saltillo o Piedras Negras.



Tiene tareas complicadas, como coordinarse con hoteleros y restauranteros para tratar de mantener a flote la industria. Hay apoyos económicos y alimentarios para los empleados de pequeños hoteles y restaurantes, pero como en cualquier emergencia, todo urge y todo hace falta.



En la Secretaría pusieron en marcha acciones interesantes, como el empezar a pagar vacaciones y hasta consumos en restaurantes que semanas y meses después de la emergencia se van a poder disfrutar y en ello también están involucradas las agencias de viajes.





Canal del Congreso



Se formalizó la iniciativa del diputado Emilio de Hoyos Montemayor para reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a fin de dar paso a la creación del Canal del Congreso. La propuesta se revisará en las comisiones legislativas y la idea es que este mismo mes se someta a la discusión del Pleno.