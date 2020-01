15 Enero 2020 04:10:00

Otra tragedia

Mal y de malas la familia Ancira Elizondo.



En menos de un año las tragedias y malas noticias han sido compañeras de los hermanos y dueños del Grupo Acerero del Norte.



No han visto una buena desde aquel 28 de mayo cuando arrestaron a Alonso Ancira en España.



Después se vino la peor crisis que ha padecido Altos Hornos de México y que la mantiene al borde de la quiebra.



Meses después, el 24 de septiembre murió Manuel Ancira Elizondo, director general adjunto de la acerera.



La noche del lunes aterrizó Jorge Ancira en Monclova, procedente de Toluca.



Ayer amaneció con la noticia de la muerte de su hermano Guillermo.



Alonso sigue “detenido” en España, sin poder despedirse de su hermano.



PAGAN A LOS DE CONFIANZA



De las noticias buenas que hay al interior de Altos Hornos de México es que empezó a fluir el efectivo para cumplir con los empleados de confianza.



Desde la oficina de Fernando Monroy, de Recursos Humanos, se sabía que se hizo el compromiso de pagar el fondo de ahorro para el día 15 y les cumplió.



Se habla de una derrama de cuando menos 300 millones de pesos que se repartieron entre los más de cuatro mil trabajadores de confianza.



PREPARAN LISTA



En el PAN ya están cada vez más cerca de tener a sus candidatos para los distritos V y VI.



Los del Comité Municipal, Erick Ramos, Leonardo Hernández y Rogelio Ramón se apersonaron ayer en la oficina del líder espurio, Jesús de León Tello.



Allá se habló de los perfiles que están la lista para candidatearlos.



Y así como el mismo dirigente estatal borró de la lista a Rosa Nilda González, se sabe que en la del Comité local tampoco figura.



La lista que tienen deberá ser palomeada por Alfredo Paredes.



CIERRAN FILAS



En el Revolucionario Institucional se van a guardar los nombres hasta donde puedan aguantar.



Prevén que para la última semana de este mes ya vayan definiendo o apenas suelten la convocatoria para saber en qué municipios habrá interna y en cuáles serán elegidos por ded



Mientras tanto son unos cuantos los que están amarrados, no llega a más de cinco nombres.



Lo que ha servido al PRI de Monclova para cerrar filas es que les suelten nombres de los posibles candidatos.



Armando Castro, Alberto Medina, Marco Morales y muchos más “blindaron” al tricolor, se están poniendo de acuerdo para, ahora sí, hacer campaña unidos de lo contrario habrá sorpresas.



POR LA TERCERA



Suponiendo que Ricardo López Campos sea el candidato del PRI a diputado local, no sería el único que estaría compitiendo por llegar por tercer ocasión al Congreso del Estado.



Debe usted saber que ahí Shamir Fernández que lleva dos de dos, igual que el notario de Monclova.



Ricardo y el de Torreón han ganado sin problema en sus respectivos procesos, de ahí pues que por eso los mencionen.



Tienen otra cosa en común: Aunque los enlistan, ninguno de los dos ha recibido la llamada de la unción.



NUEVA JEFA



En las oficinas de Infonavit están estrenando jefa.



Ahora les mandaron a Myriam Contreras Ortiz que viene a relevar a César Arce que salió por piernas de la dependencia.



En los pasillos del Instituto se comenta que la nueva encargada es recomendada por Enrique Martínez Morales, hijo del ex gobernador, Enrique Martínez y Martínez.