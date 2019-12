22 Diciembre 2019 04:05:00

Otra vez la gasolina

Queridas amigas y amigos, ahora con el tema de energía, concretamente de las gasolinas, les comparto que el pasado 16 de diciembre en sesión ordinaria de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se aprobó un resolutivo que deja sin efecto el Acuerdo A/057/2018.



Se trata del Acuerdo que establece la metodología para determinar los precios “de venta de primera mano y en terminales de almacenamiento” y que obligaba a la subsidiaria estatal Pemex a considerar los precios de referencia de combustibles, así como los ajustes en precio por calidad, los costos de logística e internación al país y, en su caso, de almacenamiento, para la estimación del precio de venta de petrolíferos en México.



Cabe mencionar que esta metodología impedía que se establecieran precios preferenciales a clientes que compraran mayor volumen de combustible, evitando distinciones entre el tipo y el tamaño de los clientes, por otra parte, Pemex debía reflejar el descuento que obtenía por las compras de gasolina y diésel a los refinadores de Estados Unidos, aplicando esta metodología con base en el precio máximo de ventas de primera mano (VPM) e informando sus cambios con 10 días hábiles previos, separando el precio de venta resultante, luego de la aplicación del subsidio de Hacienda y su monto, con lo que debía precisar las pérdidas o ganancias resultantes del esquema de mitigación de precios de forma mensual.



Hasta el momento, la CRE no ha hecho público el contenido del Acuerdo que ha dejado sin efecto el A/057/2018, ni ha publicado información sobre las razones que llevaron a tomar esta resolución tanto como de sus implicaciones y las consecuencias que impactarán el sector hidrocarburos.



Con esto se suma –una vez más– un mensaje contrario a la transparencia y certeza que exigen decisiones como estas, sobre todo por su impacto directo e inmediato en sectores estratégicos para la economía nacional, de momento se presume que este pueda ser un precedente en el mercado, debido a que, anteriormente, la autorización de contratos –en el tipo y valor– de la venta de combustibles a comercializadores, estaciones de servicio y mercado, pasaban por la CRE.



Al quedar sin efecto el citado Acuerdo, Pemex Transformación Industrial decidirá a quién y a cuántos venderá el producto en función del volumen y condiciones contractuales que celebren, con lo que el precio del mercado de los combustibles estará en las terminales de almacenamiento y reparto (TAR), lo que podría incluir discrepancias y distorsiones en el mercado, ocasionando que algunas estaciones de servicio vean reducida su ventaja competitiva en el mercado y con ello sus ventas ante la variación de precios.



La CRE es el resultado de un arduo esfuerzo, a lo largo de 27 años de trabajo y consensos en la búsqueda y consolidación de un órgano regulador, creado para buscar equidad y equilibrio en la interacción entre el sector público y el privado, lo que no es poca cosa, cuenta para ello con autonomía técnica, operativa y de gestión, elevada a nivel constitucional, con ello se le dotó de personalidad jurídica propia, para fomentar el desarrollo eficiente de la industria y al tiempo que promueve la competencia debe proteger los intereses de los usuarios, generando confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y prestación de los servicios.



Por lo que es inadmisible, que, tratándose de un asunto de la mayor relevancia, como lo es el tema de los combustibles, la Comisión genere un clima de incertidumbre y especulación, esto sin considerar que, al cierre del año, no solo envía de nueva cuenta una mala señal, sino que pareciera que se ha buscado pasar desapercibido.



Por ello, estaremos atentos, en primera instancia, a que la CRE dé a conocer los argumentos en los que se basó la decisión de dejar sin efecto el acuerdo referido, así como las nuevas condiciones bajo las que se determinarán los precios de venta de primera mano y en las terminales de almacenamiento y con base en ello o de ser el caso, solicitaremos que sea emitido un nuevo acuerdo que establezca la metodología

correspondiente.



Mientras tanto, aprovecho la ocasión para dejarles un saludo y mis mejores deseos en estos días de diciembre, como una oportunidad de ánimo y bienestar, en compañía de sus seres queridos.