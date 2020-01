11 Enero 2020 04:07:00

Otra vez, la Mochila Segura

Después de los hechos registrados en el Colegio Cervantes de Torreón, nos dicen que una cosa era segura: la aparición del programa Mochila Segura. La referencia al plan de revisión vino de inmediato por parte de la Secretaría de Educación Pública, programa que recobra vida con este tipo de tragedias y que ha sido cuestionado por organizaciones civiles. El reclamo de las ONG, nos recuerdan, está sustentado en la recomendación 48/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde se establece que Mochila Segura vulnera el derecho a la intimidad de los menores de edad, más allá de prevenir los ataques armados en las escuelas. Ahora la pregunta que está en boca de todos es si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementará una nueva política para prevenir hechos violentos como el de Torreón o si seguirán revisando las mochilas, cuando así lo permitan las autoridades escolares, porque cada una aplica la auscultación de manera discrecional.





¿Coletazo de Collins?



A propósito de que un posible coletazo de las investigaciones pegue al grupo del exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y tenga daños colaterales, nos comentan que no hay ninguna inquietud en el equipo del canciller Marcelo Ebrard por el caso de Raymundo Collins, quien tiene una orden de aprehensión por presuntos malos manejos cuando estuvo al frente de Instituto de Vivienda del Distrito Federal, el INVI. Nos recuerdan que fue don Miguel Ángel el que designó a Collins al frente del INVI, quien en la administración local de Ebrard ocupó la dirección y administración de la Central de Abasto de la Ciudad de México, que fue auditada a nivel local y federal en el periodo 2006-2012. Nos dicen que Collins acabó con la ola de secuestros y el narcomenudeo en la Central de Abastos. En fin…





Canal del Congreso lucha por presupuesto



Aquí le dimos a conocer que legisladores habían dejado sin presupuesto etiquetado al Canal del Congreso y que su pantalla podría irse a negros, apagarse. Sin embargo, nos dicen que la lucha no está perdida, que anda buscando los recursos necesarios para 2020 y que prepara los últimos detalles para ampliar sus transmisiones en tres canales de televisión abierta. Nos recuerdan que el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó en octubre de 2019 la multiprogramación, lo que ha implicado meses de esfuerzo para estar listos y salir al aire con una nueva programación, imagen y oferta informativa sobre la tarea parlamentaria. Durante más de 20 años el Canal del Congreso ha transmitido el quehacer del Poder Legislativo en la señal 45.1 y va por seguir el trabajo de los senadores en el 45.2 y de los diputados federales en el 45.3. Así que si los jefes del Congreso quieren TV, pues que le pongan billete, nos dicen. Ahí les hablan, don Mario Delgado y don Ricardo Monreal.





México y la sucesión en la OEA



El Gobierno de AMLO, nos dicen, tiene su voto cantadito por María Fernanda Espinosa, excanciller ecuatoriana y que tuvo a su cargo la presidencia del 73 periodo anual de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, para que ocupe la secretaría general de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Tan es así que doña María Fernanda fue invitada, en calidad de candidata, a participar en la sesión de la Celac en donde México asumió la Presidencia pro témpore. Nos comentan que además se reunió con el canciller Marcelo Ebrard y terminó por tener encuentro con embajadores y cónsules mexicanos en América Latina y el Caribe. Ello no ocurrió con otro candidato que estuvo en México, Hugo de Zela, y ni qué decir del saliente secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en lo más mínimo tiene la simpatía mexicana. Pareciera que el voto está cantado, pero vamos viendo…