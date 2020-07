04 Julio 2020 03:10:00

Otra vez

Buen día... Con la misma velocidad que subió, con igual celeridad se colapsó en medios electrónicos la nota del analista financiero Darío Celis, quien ayer otra vez se fue de boca con información falsa, y es que nuevamente le puso nuevo dueño a AHMSA y con esos comentarios desayunó ayer Monclova, pero la siderúrgica atajó esa versión y la desmintió ante la Bolsa Mexicana de Valores.



No es la primera vez que ocurre, y durante el transcurso de la mañana Altos Hornos de México depositó la aclaración, y es que Darío Celis hasta le puso emblema paraestatal a la siderúrgica local, diciendo que el Gobierno Federal que preside AMLO financiaría a Grupo Villacero para la compra y que entre Alonso Ancira y Julio Villarreal le habían puesto punto final a la transacción al llegar a un acuerdo.



Aval de la 4T



El columnista dijo que el Banco de Comercio Exterior y Nacional Financiera ayudarían a Grupo Villacero a la compra de AHMSA, y que el trato ya estaba hecho, y que inclusive, válgame, el Gobierno Federal como garantía de pago del financiamiento, retendría las acciones que en su mayoría las posee Alonso Ancira, y entonces la acerera local reviró de inmediato ante la bolsa desmintiendo la versión.



Tal vez al día siguiente del próximo Grito de Independencia, es decir el 17 de septiembre surja información oficial del resultado que arrojó el proyecto de asociación entre AHMSA y Grupo Villacero porque el 17 de junio se dijo que esto se estaría ventilando en los siguientes 90 días, y apenas han transcurrido 15.



De todas maneras, habrá que agradecer profundamente a don Darío Celis por haber propiciado que olvidáramos aunque sea por unos momentos los estragos del coronavirus, desempleo, entre otras calamidades.



Asociación no venta



No se trata de ninguna venta, sino de una asociación, y Altos Hornos de México al desmentir la supuesta venta de la empresa a Grupo Villacero, señaló que de acuerdo a lo informado con anterioridad, se acordó con dicha organización definir e impulsar en conjunto un plan de capitalización y reestructura financiera.



AHMSA, indicó que equipos de ambas empresas continúan trabajando con diversos terceros en las opciones de capitalización y reestructura de pasivos, dentro del plazo acordado de 90 días para definir un plan final.



Marco Antonio ‘Chuma’ Aguilar Cázares, presidente del Consejo Local de Vigilancia y Justicia de la Sección 288, se practicó ayer el examen Covid-19, y le dio negativo, se comprende la magnitud de la preocupación porque su secretaria resultó infectada, pero al someterse a examen afortunadamente le salió negativo, así están las cosas.



Hortencia la jefa



El miércoles pasado Hortencia Sánchez Galván, delegada del CEN de Morena sustentó rueda de prensa en Torreón, y sentenció que José Céspedes no es presidente estatal del partido, sino secretario general. Ahí estuvieron en respaldo a la torreonense la diputada federal monclovense Melba Farías, y el senador Armando Guadiana.



Sánchez Galván, es entonces la que manda y ordena en Morena Coahuila, tiene luz verde del CEN que preside Alfonso Cuellar, y más aún porque la dirigencia estatal estaba enlazada políticamente con Citlalli Ibáñez Camacho alias Yeidckol Polevsnky Gwitz, famosa por robar muchos millones de pesos al pagar a compañías fantasma y su rivalidad con Bertha Luján, madrina de Cuellar.



La gente se pronuncia porque Hortencia investigue lo relacionado con los movimientos financieros en la entidad, lo cual la propia militancia local dice que sería saludable, simplemente como tarea ordinaria, son recursos públicos injustamente aportados por los sufridos contribuyentes.



Hasta mañana