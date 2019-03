04 Marzo 2019 04:10:00

Otra víctima de una iglesia

VISITÓ EAGLE PASS UN grupo de activistas que se reunió y convocó a la comunidad a una manifestación a favor del muro fronterizo de Donald Trump…



las activistas LLEGAROn DESDE EL pasado sábado con la intención de primero causar ruido para luego lograr, según su plan, que tuvieran una mejor reacción de la gente de esta zona…



CONVOCARON PARA ESTA MANIFESTACIóN el mediodía de ayer domingo y ante el fracaso o la poca respuesta alargaron la hora hasta cerca de las 3 de la tarde sin éxito alguno…



APENAS ENTRE 40 Y 50 personas se integraron a la manifestación y algunos de ellos entes políticos que están en campaña o quieren correr por alguna posición…



EN ESTA ZONA BUENA parte del muro ya está construido, unas 8 millas, pero la gente realmente no se manifiesta en contra del proyecto porque la comunidad es mayoritariamente mexicoamericana, en un 85 o 90 por ciento, por ello es que los activistas proTrump no supieron a dónde llegaron a manifestarse…



LO QUE SÍ QUEDA claro es que el gobierno federal debe de preocuparse en esta ciudad que gobierna el alcalde Ramsey English Cantú por reactivar la economía regional, ya que el cierre de negocios es constante y se ve en las plazas y malls que en esta zona operan, además de la zona centro donde la economía de muchos negocios es precaria..



III



ESTA SEMANA LE LLEGARÁ una nueva papa caliente, asunto delicado, al delegado de la Fiscalía de Justicia en esta región, Víctor Rodríguez Lozano…



UN CONOCIDO ABOGADO PRESENTARÁ una denuncia de un nuevo caso de abuso sexual en contra de un integrante de una iglesia, este perteneciente al sector de Villa de Fuente…



SEGÚN LO QUE SE ha recabado ya del caso por parte del abogado y que será presentado ante las autoridades, se trata de un integrante de una iglesia, quien será hoy denunciado ante las autoridades por abusar durante años de una joven y que pese a que la víctima lo denunció ante los ancianos que gobiernan dicha iglesia, estos no hicieron caso de la situación tan grave…



EL CASO DARÁ MUCHO de qué hablar, sin duda las autoridades deberán de actuar de manera rápida para que el acusado no pueda evadir a la justicia, ya sea huyendo hacia Estados Unidos o que sea reubicado a alguna iglesia de otra ciudad o estado…



EL TEMA ES DELICADO, porque se trata de una víctima que hoy ya es mayor de edad pero el asunto sin duda levantará mucho interés de la comunidad, por lo que ya ha actuado la Fiscalía en el caso del ahora exsacerdote de la diócesis fronteriza, que se encuentra internado y sentenciado en el Cereso de Piedras Negras…



VEREMOS Y DIREMOS, PERO por lo pronto será un nuevo caso que le dará mucho trabajo a la Fiscalía de Coahuila…



III



EMPRESAS COMO FUJIKURA Y Rassini se inscribieron en el programa de “Jóvenes construyendo el futuro”, en donde se pretende incluir a los llamados “ninis” que ni estudian ni trabajan, al sistema productivo de nuestro país…



HABRÁ QUE VER HASTA dónde se puede incentivar a los jóvenes con este programa, pues ha sido difícil incluirlos por falta de motivación o interés en el pasado y ojalá y que ahora se pueda lograr algo con este recurso que se destinará por parte del Gobierno federal…



HACE UNOS DÍAS SE EXPLICó este mecanismo por parte de los encargados y estuvo presente el responsable de Desarrollo Económico del municipio, Javier Beráin, además de un nutrido grupo de empresarios locales..



EL PROGRAMA ES MUY GENEROSO y esperemos que les llegue a los jóvenes para que funcione e integre a ese sector a cientos de personas entre 18 y 29 años…



III



LA CULTURA ARRAIGADA DE exención de multas de tránsito en Piedras Negras deberá de ser eliminada y poco a poco los conductores entenderán de la necesidad de respeto a las reglamentaciones de tránsito, sobre todo para que los accidentes fatales y de daños de consideración vayan a la baja…



FALTA AúN EL QUE se regule en el sentido de que sea delito grave el no portar licencia de manejo, conducir en estado de ebriedad y que sea causa de una sanción penal y de suspensión de la licencia de manejo por meses o de manera definitiva por reincidencia…



LA ENCARGADA DEL ÁREA DE Tránsito y Vialidad, Marina Lozano, sin duda deberá de trabajar en ello porque las quejas contra policías serán constantes, hasta que le gente entienda la necesidad y lo benéfico de respetar todos las leyes de tránsito…