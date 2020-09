01 Septiembre 2020 03:10:00

Otro atropello

Buen día .El gobierno de Donald Trump dijo ayer que mantendrá un estricto régimen de vigilancia para las importaciones de acero provenientes de México, en un plan que busca recortar en lo que resta de 2020 las compras de dichos productos debido a las difíciles condiciones que enfrenta el mercado local debido a la pandemia.



A los aspirantes a un cargo sindical en las secciones 147 y 288 del Sindicato Democrátivo tal vez no les han comentado que debido a que el bono es bajo, entonces percibirían menos ingresos en caso de llegar al cuadro directivo donde la única ventaja es flojear mañana, tarde y noche, pero para algunos quizás todo sea por no levantarse temprano.



O solamente que arreglen con la empresa que les promedie las últimas mejores semanas, pero precisamente por eso cesaron a Felipe quien era el anterior gerente de Relaciones Laborales de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México porque infló los promedios de directivos sindicales, o sea que repartía lo que no era suyo, así como Lopitoz que anda repartiendo AHMSA.



Campo minado de Covid-19



A cinco meses de la pandemia y no obstante el intenso bombardeo de recomendaciones de cuidados, de que hay que ser desconfiados, que se guarde distancia, que traigan puesto el cubre boca a toda hora y en todo lugar porque luego llegan las consecuencias y nada es igual, Monclova ya retornó al segundo sitio con más casos de Covid-19.



Esto viene a colación porque en el caso de la Sección 288, dicen algunos militantes de Grupo Café que la señora Rosa Isela Escobedo ex aspirante a un cargo sindical registra síntomas de Covid 19, y ayer fue detectada por médicos de la empresa y devuelta para su aislamiento.



Trabajó mucho en campaña invitando a la base a que votaran por ella en los comicios del jueves pasado, pero no llegó, sin embargo, ahora la base está inquieta y otros nerviosos ya que le apoyaron en campaña, algunos ya hasta piensan someterse al examen porque podrían estar llevando el virus a sus familias.



Elección Alto Horno 5



En elecciones entre la membresía Grupo Café departamento Alto Horno fue electo para una cartera sindical de la Sección 288, Carlos Alberto Zamora, con 51 votos; Fidencio Medrano, 37 votos, y Lucín Flores, 21 para un total de 109 votantes, muy bajo.



Fastidio



Los chavos que desde hace 5 meses están en resguardo domiciliario en Planta 2 liderados por Jaime Loyola acudieron ayer otra vez a la Sección 288 a ver que posible solución, pero ahora hasta llevaron gente de la Presidencia Municipal para que sean gestores ante el Gobierno del Estado y que a la brevedad posible les autoricen retorno a labores.



Ni siquiera esto depende de la Secretaría de Salud Federal sino del Consejo Técnico Nacional de Salud conformado por la Secretaría de Salud Federal, IMSS e ISSSTE y ellos son un órgano colegiado que según fijan el mapa de contagios, en Monclova ya estamos en segundo lugar a nivel estatal con más casos de coronavirus, ni nada más, ni nada menos.



A efecto de dar cumplimiento a compromisos pactados durante la reciente revisión de contrato donde la empresa Maxion Inmagusa contrajo compromisos con el Sindicato Independiente de la Industria Automotriz, el cuadro directivo local inició los trabajos correspondientes.



El secretario de Trabajo Alfredo Marines informó que además del 4 por ciento de incremento directo al tabulador obtenido en la revisión, se concretó que se realizaran 130 nivelaciones en igual número de trabajadores.



Pero además en ese organismo se detalló sobre la asignación de bono de producción para los trabajadores del área de Estampado, punto en el cual también se trabaja para alcanzar el cumplimiento correspondiente.



Hasta mañana…