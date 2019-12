10 Diciembre 2019 04:09:00

Otro caso como Culiacán: el Ejército soltó a los detenidos

Este fin de semana, en Baja California, fuerzas federales enfrentaron una realidad casi idéntica a la que sucedió con el hijo de “El Chapo” Guzmán en Culiacán el 17 de octubre: realizaron un operativo para arrestar a presuntos delincuentes, los detuvieron, tomaron control de sus propiedades, el cártel reaccionó con furia, sus leales rodearon a los uniformados y estos terminaron por ceder: devolvieron al detenido, soltaron control de las propiedades y se fueron del lugar.El video de estos hechos (una edición se puede consultar en http://www.carlosloret.com ) fue subido a redes sociales por ciudadanos de la comunidad de San Felipe, que está en vías de ser municipio, pero por ahora se mantiene bajo la jurisdicción de Mexicali. Es bastión del cártel del Mar, asociado al tráfico de especies, a la pesca ilegal de totoaba y a tener al borde de la extinción a la vaquita marina.La historia comenzó hace unos días. Organizaciones no gubernamentales ambientalistas fotografiaron decenas de lanchas pescando totoaba en la zona de refugio de la vaquita marina, algo que está prohibido.Los “bucheros”, como se conoce en el argot a los pescadores ilegales de totoaba, distribuyeron un vi-deo grabado desde una panga en la que tienen varias totoabas atrapadas en las redes ilegales. Cada buche (vejiga) lo venden al cártel del Mar en 4 mil dólares promedio, y el cártel lo comercia-liza hasta en 100 mil dólares en el mercado negro de China, donde se cree que tiene efectos afrodisiacos y medicinales. Fotos de la pesca ilegal y el video de la panga pueden también consultarse en mi página.Elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal lograron detener a varios “bucheros” e incautar su embarcación y sus redes. No por mucho tiempo. A bordo de camionetas, un grupo de hombres, presuntamente vinculados al cártel del Mar, comienza a seguir al vehículo oficial, hasta que aparentemente logra interceptarlo. Se bajan todos de sus camionetas. Los civiles increpan a los uniformados, hay gritos, jaloneos, amenazas, es de noche, y los federales terminan soltando a los detenidos, liberando las redes y devolviendo la embarcación.La impunidad con la que opera el cártel del Mar en la zona del Alto Golfo de California no solo tiene al borde de la extinción a la vaquita marina (que queda atrapada en las mismas redes que la tototaba) sino que ha puesto a México en el peligro de ser sancionado comercialmente con un embargo pesquero, que podría significar una crisis económica en las costas del país. Imágenes como las relatadas aquí refuerzan la denuncia: lo que se ve es pura ingobernabilidad.La única buena noticia es que especialistas reportaron que recientemente fueron avistadas dos vaquitas bebés, lo cual puede significar oxígeno para la supervivencia de la especie.