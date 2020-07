10 Julio 2020 04:10:00

Además de Alejandro Gutiérrez habría al menos otro coahuilense involucrado en el “Caso Chihuahua”. Fue diputado federal en los tiempos en que Manlio Fabio Beltrones era el líder de la tribu priista en San Lázaro. Después, se mantuvo cerca del sonorense como delegado político en algunos estados.





En el Gobierno de Coahuila no están peleados con la idea de que la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett Díaz, evite cualquier trato con la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), lo que cala es que pasan las semanas y los meses y el compromiso para la reactivación de compras de carbón sigue en solo en eso, la promesa.



Aun así la talacha se sigue haciendo y el gobernador Miguel Ángel Riquelme anda optimista de que en cuestión de días se destraben los contratos.



¿Será que finalmente en la Cuatroté se pusieron la mano en el corazón y se compadecieron de los carboneros? Aun así, si los contratos se liberan esta semana, los carboneros recibirían ingresos hasta finales de año.





El coronavirus se ensañó con protagonistas del partido Unidad Democrática de Coahuila. Un segundo alcalde emanado de sus filas, Antero Alvarado Saldívar, de Allende, quien llegó al cargo postulado por la alianza entre UDC y Acción Nacional, dio positivo al contagio y se encuentra aislado desde principios de semana.



Si alguien lo echó de menos durante la gira que el gobernador Riquelme hizo el miércoles por la zona norte del estado, ahí está el motivo, pues justo un día antes el edil recibió el resultado del examen que se le practicó en Piedras Negras.







El Covid-19 no da tregua a los udecistas. Justo el miércoles se confirmó que otro de sus alcaldes, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, de Sabinas, anda en las mismas y hace una semana se confirmó el contagio de los diputados Evaristo Lenin Pérez Rivera y Emilio de Hoyos Montemayor, el primero líder moral del partido y el segundo, presidente del Comité Estatal.



Otro udecista con coronavirus es Miguel Ángel Flores Luis, para más señas tesorero del Congreso estatal.



Y precisamente ante el contagio del Alcalde de Sabinas, a más de uno le brincó la duda sobre la esposa del Edil, la diputada local Zulmma Guerrero, quien está al frente de los trabajos de la Diputación Permanente.







Por cierto, Evaristo Lenin Pérez Rivera echó mano de las “benditas redes sociales” para anunciar que está libre del virus. Fue sometido a una nueva prueba de biología molecular y resultó negativo.



Aprovechando la buena noticia y que se encuentra en buen estado de ánimo, el legislador federal dio algunos tips a las víctimas del contagio para que se recuperen con mayor efectividad.











Estuvo delicado de salud, pero el último reporte desde el sanatorio en Torreón es que Raúl Sifuentes Guerrero libró los embates del Covid-19. Todavía permanece hospitalizado y la gravedad no pasa por completo, pero de acuerdo con personal médico que lo atiende, estará listo para tratar de meter en la pelea a su nuevo partido, el Movimiento Ciudadano, en la contienda por el Palacio de Coss. Por cierto, el expriista se anotará como primero en las pluris.







Se mantiene el reconocimiento y aprobación de los saltillenses a las decisiones y la manera en que el alcalde Manolo Jiménez hace frente a la lucha contra el Covid-19.



La firma Caudae Estrategias dio a conocer los resultados de la encuesta de julio sobre el desempeño de los gobiernos municipales de los distintos estados frente al coronavirus y una vez más Manolo se colocó en el top 5 nacional, con calificación aprobatoria por parte de la ciudadanía en las estrategias para luchar contra ese enemigo invisible.



Manolo y el gobernador Miguel Riquelme lograron que en la Región Sureste de Coahuila se mantenga el equilibrio entre el cuidado a la salud y la reactivación económica y eso se refleja en la opinión de los ciudadanos.