Otro desmentido

Se publicó en un diario que ya se había concretado la compra venta de AHMSA.



Que el nuevo dueño es, como ya se sabe, Julio Villarreal, del Grupo Villacero.



El rumor surgió por la publicación de El Financiero donde un columnista daba por hecho la transacción pero además que el Gobierno de la 4T era quien estaba rescatando a Altos Hornos.



Francisco Orduña salió una vez más a desmentir la información. Reconoce que están en pláticas, pero no se ha concretado la compra-venta.



Al interior de la empresa es un secreto a voces, Altos Hornos ya es de Villarreal y desde hace varios meses.



Lo dicen con conocimiento de causa, aseguran que Villacero se ha encargado incluso de pagar la nómina de AHMSA.



En este mes debe quedar todo aclarado y eso sucederá cuando el señor presidente López Obrador venga a Coahuila y trate de ponerse la capa de héroe.



AHORA SON 12



Empezaron tres gobernadores. Eran Miguel Ángel Riquelme, Francisco García Cabeza de Vaca y Jaime Rodríguez.



Al paso de los meses debe usted sabe que ya son 12 los mandatarios que se han integrado a la alianza de gobernadores federalistas.



Antes de ayer estaban Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Colima.



Ahora se sumaron Aguascalientes, Querétaro y San Luis, con lo que se fortalecerá sin duda el trabajo que llevan a cabo en dos líneas: el impulso a un nuevo pacto fiscal y una estrategia acorde a la realidad de cada estado, en materia de salud para aminorar los efectos del coronavirus.



DEL PLANTÓN A LA ALBERCA



Después de varias horas de plantón frente a la Presidencia Municipal de Monclova, no hay nada más relajante que ir a descansar al hotel 1800 en el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas.



Entre la gente que dice apoyar a César Flores Sosa comentan que modificó la mecánica de su protesta para estar sólo en el día y el fin de semana pasarla a gusto en el que dicen es el mejor hotel de la tierra de Carranza.



Continuar como tenían pensado la manifestación le hubiera impedido al edil un merecido descanso.



El regidor independiente no escatima en gastos. Tiene con qué pagar y rentó tres habitaciones y cuando menos hoy y mañana no quiere saber nada de su movimiento.



DELINCUENTES



La agresión que sufrió el ex regidor y ahora presidente de la Canaco ya llegó a la oficina de Derechos Humanos.



Sin que nos conste, César Chávez incluyó en el abuso policiaco que sufrió al alcalde Florencio Siller.



Lo responsabilizan de la agresión que sufrió el hiven a manos de policías municipales.



Los problemas para Siller van en aumento.



Y es que funcionarios municipales, de sus protegidos actúan como delincuentes.



Alan Cardoza es íntimo del secretario del Ayuntamiento, Orlando Aguilera.



De hecho fue quien lo salvó y reacomodó en la nómina municipal de donde lo habían excluido por sus pillerías.



Cardoza es señado como el cabecilla de varios empleados que tienen a cuota a comerciantes.



Se sabe que es dueño de tortillerías y a la competencia la tiene sometida.



El alcalde, segín platican, está enterado y lo deja seguir operando.



MÁS CONTAGIOS



El presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado dio positivo al Covid-19.



Pero además de Emilio de Hoyos Montemayor también el tesorero Miguel Ángel Flores Luis está contagiado.



El legislador por Unidad Democrática de Coahuila informó que tiene una semana en su casa aislado y que es positivo al virus, el Congreso de Coahuila emitió un comunicado al respecto, anunciando que se han tomado acciones para resguardo de su personal.



El Congreso informó que ante el anuncio del Presidente de la Junta de Gobierno en redes sociales, decidieron extremar medidas de prevención entre las diputadas y diputados, así como colaboradores de la legislatura.



Estas medidas incluyen la aplicación de pruebas, laborar con el personal estrictamente necesario, toma de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas y privilegiar el trabajo desde casa, señala el comunicado.



La duda de muchos de los que trabajan en el Congreso es saber dónde se contagiaron.