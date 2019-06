18 Junio 2019 04:10:00

¿Otro destape?

¿Ahora de quién es el destape? La pregunta rondó durante la inauguración del Centro de Convenciones de Torreón, en donde se concentró buena parte de la clase política estatal del PRI y del PAN.



Al frente del evento estuvo el gobernador Miguel Riquelme y la convocatoria fue completa, tanto como la del sábado en Saltillo con la llegada de José María Fraustro a la Asociación de Servidores y Exservidores Públicos del PRI, con la correspondiente dosis de destape del secretario de Gobierno para la alcaldía de Saltillo.



Ahora también estuvo Chema; muy movido, el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez; integrantes del Gabinete estatal, como Jericó Abramo Masso, Roberto Bernal y Eglantina Canales, y alcaldes, el de Arteaga, Everardo Durán, entre ellos. ¿Qué tan abierta fue la convocatoria que hasta integrantes del Consejo de Participación Ciudadana se dejaron ver, como Carlos Rangel Orona y Juan Adolfo Von Bertrab Saracho?







Panistas, empresarios y ‘El Arre’



El evento de Torreón también reunió a panistas. Como pez en el agua, el presidente del Congreso local, Marcelo Torres Cofiño; otros diputados, como María Eugenia Cázares y Gerardo Aguado; alcaldes como el de Torreón, Jorge Zermeño, y el de San Juan de Sabinas, Julio Long.



El expanista y actual diputado federal de la 4T por el Partido del Trabajo, José Ángel Pérez Hernández, “El Arre” le dicen sus fans; y representantes del sector empresarial, como Rogelio Barrios, del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP); Sergio Alanís Ortega, director general de Industrias Peñoles; Luis Cuerda, de la Canaco; Fernando Menéndez, de Coparmex Laguna, y la Alcaldesa de Gómez Palacio, Durango, Leticia Herrera.







Con la magistrada



El gobernador Riquelme llegó al Centro de Convenciones acompañado por la magistrada Miriam Cárdenas Cantú. El gesto le dio fuerza al rumor de que ante la eventual salida del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo cual ocurriría hacia finales de este año, la abogada tendría lugar seguro en la Administración estatal.



No sería la primera vez que Cárdenas reciba invitaciones para un cargo público. Hace ocho años, cuando Rubén Moreira armaba su Gabinete, la ahora magistrada fue su propuesta para encabezar la Fiscalía General del Estado, pero no aceptó. Cárdenas también conoce el terreno legislativo y en los próximos dos años se elegirán diputados, en 2020 locales y en 2021 federales.







Pidió permiso



Como Samuel Rodríguez Martínez no se dejó ver por el evento del Centro de Convenciones, en donde por cierto, después de la inauguración los asistentes no desairaron la degustación de vinos de Coahuila, los malpensados dieron rienda suelta a las especulaciones y llegaron a decir que estaba fuera de la representación del Gobierno del Estado en La Laguna.



Nada de eso. Nos aseguran que el también expresidente del Congreso estatal se excusó, con licencia del Gobernador, con motivo de un compromiso familiar: el evento de graduación de su hijo.







Aprovecha la vuelta



El que aprovechó la vuelta por Torreón fue el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso. Después del Centro Metropolitano lo vieron en la Gran Plaza y en la Presidencia Municipal, en donde se reunió con el alcalde Jorge Zermeño. El tema sobre la mesa, nos comentan, fue el de proyectar obras para la red de distribución de agua.



Jericó fue de los primeros funcionarios en llegar al evento y también de los primeros en retirarse, una vez que terminó la inauguración. El trabajo apremia, suele decir el saltillense.







Se equivocó, lo admite



Dicen que el reino de los cielos es de los arrepentidos y la que lo hizo fue la cantante y actriz Susana Zabaleta. En un mensaje de Twitter al periodista Sergio Sarmiento, la monclovense, quien durante la campaña presidencial guiñó al ahora Presidente de México, admitió que se equivocó al dar su respaldo al máximo exponente de la cuarta transformación, porque pasan los meses y los apoyos al sector de cultura nomás no llegan.



“Tristemente sí, me equivoqué; perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos. Lo sé, es decepcionante”, publicó.







Los sorprendió



Por cierto, sobre el tema de la cancelación del proyecto del Metrobús en La Laguna, pero del lado de Durango, nos aseguran que entre los más sorprendidos están los empresarios de la Comarca Lagunera, que se acaban de reunir con el presidente López Obrador, entre ellos el presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala, Eduardo Tricio Haro.



Al parecer el tema del Metrobús estuvo sobre la mesa y su importancia para elevar la competitividad de la región, por eso les extrañó que sin decir agua va y con el método preferido del sexenio, es decir la consulta exprés, y con público a modo, se viniera abajo la apuesta del Gobierno vecino para modernizar el transporte.