03 Octubre 2020 03:10:00

Otro ultraje

Buen día .Otra marabunta de hondureños ya ingresó con rudeza a Guatemala y ahora en dirección a México a punto de mancillar nuevamente el territorio nacional, hace un año Lopitoz robó 60 millones de dólares al pueblo mexicano y los regaló a los gobiernos de Honduras y El Salvador cuyas autoridades en el evento donde recibieron el recurso no podían disimular la risita de mofa y burla.



Eso de enjuiciar a los ex presidentes es atole con el dedo, una cortina de humo para distraer la atención de México al cual ya hizo pedazos en salud, seguridad, empleos, ya hay hambre por todos lados, y por supuesto que esa faramalla de enjuiciar a los ex presidentes está costando a los contribuyentes porque es una campaña publicitaria.

Sobrevivir, el reto



Un pueblo mexicano ya con semblante serio no quiere más pan y circo; reclama empleos, chamba, jale, actividad, inversión, oportunidades porque la pobreza ya pasó a otro nivel, ahora el desafío no es evitar la pobreza sino sobrevivir frente a un gobierno corrupto y ultraderechista que entregó todo a unas cuantas familias igual como lo hicieron PRI y PAN; los Larrea, Salinas Pliego, Harp Helú, Bailleres, Slim, la oligarquía a todo lo que da.



No dilatan en aparecer demandas de enjuiciar a ese personaje de Lopitoz en los tribunales de justicia internacional por corrupción y crímenes Lesa Humanidad, por cierto, hay denuncias contra figuras de Morena en Coahuila ante la Fiscalía General de la República CDMX interpuestas por importantes militantes por lavado de dinero derivado de enjuagues de Yeidckol Polevnsky por casi 500 millones de pesos.



Afirman que en la próxima coordinadora de Grupo Amarillo de la Sección 288 le van a cantar Las Golondrinas a la tesorera Vielka porque puro -wild pitch-, no ha rendido informes de nada, y agregan que en la campaña pasada de la planilla de los Grupos en Unidad no refaccionó ni para unos –volantes-, de tal forma que ya están pensando quién entraría al relevo, Tino Silva quiere ser.



¿Y la Convención Nacional?



Todavía no hay fecha oficial para la celebración de la Convención Nacional Ordinaria del Sindicato Nacional Democrático ni tampoco la sede, pero podría ser Saltillo al igual que en las ocasiones anteriores, parece que Héctor- El Bronquito- Martínez Ballesteros delegado electo por la Sección 288 iría a la Secretaría de Seguridad Social,



Previsión e Higiene Industrial.



A su vez, Mario Pérez Rebolloso, delegado electo de la Sección 147 obtendría pasaporte a la secretaría de Trabajo en el CEN con el respaldo de los delegados convencionistas, eso es lo que se perfila.



Grave sequía



Lopitoz despedazó Micare el 19 de junio pasado, pero más que afectar a los dueños, propició daños irreversibles a casi 2 mil empleos directos y alrededor de 10 mil indirectos y sus familias, pero el caso es que dicen que jurídicamente la Sección 293 todavía respira porque tiene alrededor de 250 trabajadores agremiados que siguen laborando en Micare en tareas fúnebres de desmantelar vestigios de lo que fue otrora importante centro laboral.



La pesada artillería de criminalidad del jefe de la corrupción Lopitoz parece haberla agotado contra AHMSA, sus empleos y decenas de miles de familia porque aunque golpeada, torturada, y agredida con bajezas, trampas e ilegalidad, la fuente de empleo “sin embargo, aún se mueve”, parafraseando al enorme Galileo Galilei.



Coahuila al igual que otras entidades federativas es un campo de exterminio demencial con todas las vías obstruidas, taponeadas para la subsistencia, y se diluye la capacidad de asombro cuando candidatos secuaces tienen en campaña electoral el atrevimiento de intentar mirar a los ojos de la ciudadanía de las regiones Centro, Carbonífera y Cinco Manantiales pidiendo el voto.



Hasta mañana…