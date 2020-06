23 Junio 2020 04:10:00

Oxígeno a Morena

No solo en el INE y en el Instituto Electoral de Coahuila se reportan listos para reanudar el proceso electoral, el cual está pendiente desde hace tres meses con motivo de la pandemia. Los malpensados aseguran que también lo está la 4T y no por nada, en Palacio Nacional se programó para finales de julio o principios de agosto, una nueva visita presidencial.



¿Será que en realidad buscan darle respiración de boca a boca a Morena Coahuila? Finalmente el partido de moda adolece de divisiones internas y hasta ahora ni el senador Armando Guadiana, ni el superdelegado Reyes Flores, tampoco los diputados federales Luis Fernando Salazar o Miroslava Sánchez pudieron meter orden. En una de esas, a eso viene el de Tabasco.



En mal momento



Por cierto, hay quienes aseguran que el Presidente de México vendría a Coahuila en muy mal momento. Hace más de un año prometió reactivar las compras de carbón de la CFE para las plantas termoeléctricas, lo cual no solo no ocurrió, sino que resultó peor pues la paraestatal, de Manuel Bartlett, acaba de cancelar los contratos con los proveedores.





En carne propia



Juan Salas Aguirre, para más señas Alcalde de General Cepeda, sufrió en carne propia los abusos de la Policía Municipal. Diez de los 13 agentes intentaron detenerlo o secuestrarlo luego de que se negó a responder a sus cuestionamientos por el cambio de mandos de la corporación.



Hubo una persecución que terminó frente a la plaza principal y el Edil panista tuvo que echar mano de refuerzos de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional para recuperar el control de la corporación.



Los policías serán despedidos, pero en la exvilla de Patos le recordaron a Salas que precisamente esos abusos son de todos los días y si no hizo nada para evitarlos, ahora ni se queje.



Le atizaron



Por cierto, los malpensados, que nunca descansan, aseguran que desde la Presidencia Municipal de Parras, en donde se supone que manda el Alcalde morenista Ramiro Pérez Arciniega, se atizó el fuego que casi termina el arresto del Munícipe pateño.



Pérez y Salas no niegan sus diferencias y por hay versiones que los policías en rebelión tuvieron contacto con autoridades del pueblo mágico, desde donde habría salido la la desestabilización.



¿Será por ello que Juan Gilberto Salas Aguirre no solo piensa en denunciar a sus policías, sino también a su colega vecino?



En la República



El que anduvo por uno de los sectores habitacionales de más tradición en Saltillo fue el alcalde Manolo Jiménez. Estuvo en la colonia República Poniente y platicó con los vecinos sobre temas de seguridad pública. De hecho, aprovechó la visita para dejar instalada en la zona una caseta permanente de vigilancia.



Junto al alcalde estuvieron el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández Montañez y Eduardo Medrano, coordinador del C2.



Cumple con el encargo



En sesión de trabajo con representantes de ONU-Habitat anduvo el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso. Le da seguimiento al convenio que el año pasado el gobernador Miguel Ángel Riquelme firmó con el organismo internacional para diseñar y poner en marcha una estrategia de vivienda y desarrollo urbano con recomendaciones específicas precisamente de las Naciones Unidas.



En la reunión de ayer, Jericó se entrevistó de manera virtual con Sofía Vigüri, consultora especializada en Vivienda y Desarrollo Urbano de la ONU México.



En eso andan



En Monclova y municipios de la zona Carbonífera se fraguan manifestaciones, como paros, marchas, caravanas y la toma de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad como respuesta a la decisión del Gobierno federal para no comprar más carbón de productores locales y de las minas de Grupo Acerero del Norte.



En el Sindicato Nacional Democrático, afín al empresario Alonso Ancira Elizondo, o lo que es lo mismo, contrario a todo lo que huela a la 4T y a su senador Napoleón Gómez Urrutia, se pintan solos para organizar protestas y al parecer en eso andan.