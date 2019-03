28 Marzo 2019 03:34:00

“Packs” de Internet

Existen nuevas formas en la tecnología, así como tendencias de los cuales si no se tiene cuidados con los hijos tarde o temprano esto repercutirá no solo en ellos sino se convertirá en un problema social.Dentro de estas tendencias así también hay nuevas palabras que se van adaptando en nuestro vocabulario cotidiano que rompiendo toda regla gramatical el cual cada vez es más usual, y aceptándolo entre todos los mexicanos sin importar el grado escolar, profesión o posgrado.Palabras que ni existen en el Diccionario de la Lengua Española, y ni en la Academia Mexicana de la Lengua, pero aun así se utilizan como si fueran correctas, siendo un ejemplo de ello palabras como, “whatsappeando”, “wasapear”, “guasapear”,”emotion”, “resetear”, “twiteando”, “facebookear”, “instagramear”, y así podrá continuar la lista, en la que palabras inexistentes en nuestro vocablo en Español o Náhuatl, ya que oficialmente no existe una lengua o idioma en nuestro país, aunque la gente diga que hablamos castellano.Una nueva palabra que ha estado cobrando cada vez más fuerza es la palabra “pack” o “packs”, vocabulario utilizado en las redes sociales al cual se refiere a un conjunto de archivos digitales tales como fotos y videos de una persona, la cual se muestra desnudo, semidesnudo, masturbándose, o teniendo relaciones.Existe una gran diferencia entre los “packs”, y la pornografía ya que este último está hecho por gente profesional de la industria porno en donde son actrices contratadas para actuar sobre las fantasías sexuales y generalmente en un escenario fabricado haciendo alusión a tema pervertido.Este tema de los “packs”, no es algo nuevo en Coahuila. Tampoco es algo exclusivo de esta entidad federativa ya que los hay en casi toda la república mexicana.Estos archivos de fotografías y videos traen una tendencia de gente joven, es decir, desde secundaria, bachillerato, y universidades de todo el país tanto privadas como públicas en las que es más que evidente que no están hechos por profesionales sino por teléfonos celulares de particulares.Su principal motivo para ello es enviarle al novio o novia imágenes para seducirlo, en otros grabar sus relaciones sexuales, y en algunos de ellos son descubiertos infraganti en fiestas de pubertos teniendo sexo con uno otros compañeros y el calor de las bebidas alcohólicas.Sus escenarios siempre son en un baño, o bien mientras se bañan tratando de hacer el menor ruido o sin hablar para que no sean atrapados por sus padres porque es más que obvio que están dentro de las casas de sus papás.También hay escenarios de estos “packs” en donde buscan más privacidad dentro de sus hogares yéndose al último rincón de la casa y menos probable de que sean sorprendidos por su mamá, papá o un hermanito, siendo esos lugares en donde se encuentra el lavadero de cemento y ropa tendida, con piso de tierra o en su defecto de cemento pulido escuchándose el ladrar de los perros de la calle o bien el gallo del vecino.El punto de toda esta descripción hecha anteriormente es para demostrar que dichas imágenes tienen un origen que le pertenece a los hogares de sus hijos, es decir, no son artistas pornográficos sino la improvisación que hacen estos jóvenes que en gran parte de ellos todavía son considerados como menores de edad.Un problema que parte primeramente desde la base de la sociedad, es decir, en las casas de millones de familias y la pregunta es: ¿En dónde están esos padres?, ¿por qué les permiten usar un teléfono de manera irresponsables que ellos mismos, es decir, los padres les regalaron?En estos momentos se ha convertido en una situación que a la carencia de la responsabilidad, y custodia de sus hijos dentro de los hogares en un verdadero problema social al que injustamente se les quiere responsabilizar a las escuelas, colegios y universidades públicas o privadas, cuando los únicos y verdaderos responsables son esos papás y mamás que no han sabido educar a sus hijos reflejando la carencia de atención, educación, y moral que tienen esos que se hacen llamar papá y mamá. (Premio Estatal de Periodismo 2011, 2013; Presea Trayectoria “Antonio Estrada Salazar” 2018) http://www.intersip.org