01 Noviembre 2020 03:10:00

Pacto con el diablo

Buen día .Hasta parece que efectivamente tiene pacto con el diablo por la protección que tiene de autoridades estatales y federales en México, el caso es que ayer España dio carpetazo por falta de pruebas al proceso penal que ventiló contra Humberto Moreira Valdés por su supuesta responsabilidad en lavado de dinero y delincuencia organizada.



En enero de 2016 este hombre fue detenido en España, luego liberado y finalmente la justicia de ese país le puso ayer punto final al tema, pero donde no hay punto final, ni habrá al menos durante los próximos 50 años es en la mega deuda que adquirió de 36 mil millones de pesos en 2011 y que ya alcanza los 40 mil millones de pesos.



Desde aquel 2011 han sido abonados 30 mil millones de pesos por parte de los contribuyentes coahuilenses tan solo en intereses, pero la deuda no ha bajado un solo peso, los créditos fueron adquiridos con documentos falsos de acuerdo a denuncias interpuestas, sin embargo, las autoridades de Coahuila no hicieron nada por anularla ante los tribunales.



Son los mismos



En 2018 los cándidos creían que Lopitoz haría justicia, pero finalmente guardó silencio y las escasas ocasiones que le han preguntado por los Moreira hasta se enfada y alega que no se vale politizar el tema, la duda se aclara por sí sola, pero ni siquiera se sabe dónde está el dinero.



Dijo que la pandemia llegaba como anillo al dedo al país, y ahora otra vez Lopitoz aborda el tema de fallecidos y enfermos de Covid-19 porque hasta tuvo el descaro una de sus válgame , ñcualidades- de inaugurar una ofrenda a las víctimas en Palacio Nacional, y hasta se atrevió a declarar duelo nacional en homenaje a aquellos que han perdido la vida por esa enfermedad.



Fallaron sus amuletos, estampitas y repertorio de ignorancia, corrupción y torrente inagotable de cinismo, hoy por hoy ilustra un cuadro de casi 100 mil defunciones y a punto de alcanzar 1 millón de contagios, y sosteniendo contra viento y marea al bueno para nada de Hugo López Gatell, y con razón se dice que los burros se buscan para rascarse.



Todo México quiere ver a Lopitoz ejerciendo su función de líder nacional, de verdadero Jefe de Estado, gobernando para los mexicanos, pero no es así porque su alianza con la corrupción, su romance con la ignorancia, su pacto con la soberbia y su perpetua coalición con la mentira no se lo permiten.



Suspicacias



A 1 mes y medio desde que se llevaron a cabo las elecciones internas en las secciones 147 y 288 del Sindicato Democrático, los comisionados que resultaron electos aún no son llamados a ejercer, y continúan aquellos que ingresaron el 1 de mayo de 2018 a quienes les correspondía terminar el 30 de abril de 2020, pero los comicios se aplazaron de abril al 18 de septiembre por la pandemia.



Esto también es inédito porque no había sucedido en los anales de la historia de esos organismos sindicales 147 y 288, y ha generado suspicacia de que algo está aconteciendo, y es que los que sí asumieron y rindieron son solamente los 6 funcionarios del llamado bloque ñB-, en bares y cantinas se comenta que a corto plazo ejercerán solamente los funcionarios.



Los muertos de luto



El panteón municipal exhibe un epitafio donde informa que la ciudad de los muertos está cerrada, interrumpiéndose así inéditamente la tradición de recordar a sus moradores con lágrimas, sonrisas, flores y música. Tumbas y mausoleos están desiertos, hay soledad en el camposanto porque el coronavirus sepultó la tradición del Día de Todos los Santos, y Día de los Fieles Difuntos.



El depredador infectó también el tradicional ritual donde se expresa de alguna forma la indiferencia ante la muerte, pareciera como si los difuntos estuviesen de luto porque en esta ocasión en sus tumbas y mausoleos no serán anfitriones de la visita de sus deudos, sin embargo, en otros casos, ahora la pandemia lleva a los muertos con sus muertos.



Hasta mañana