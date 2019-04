10 Abril 2019 04:10:00

¿Padre Meño podría salir libre?

SORPRENDIDOS QUEDARON LOS FIELES católicos y aquellos que por morbo siguen aún con interés el caso del exsacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, pues ayer en Saltillo en la Sala Colegiada del Tribunal Superior revocaron de manera parcial la sentencia y ordenaron a los jueces que llevaron el juicio a reponer el análisis de pruebas para que en unos 20 días, por ahí del 26 de abril, se entregue una nueva resolución que sin duda podría sorprender a propios y extraños…



AYER LA SOLA SALIDA del Cereso de Piedras Negras del exsacerdote, exrector del Seminario para ir a Saltillo a esa audiencia provocó enojo y muchos comentarios, por lo que no duden que habrá mucho interés de aquí al último fin de semana del mes actual para ver cómo es que los jueces resuelven esta papa caliente del juicio al sacerdote nigropetense…



¿SERá CASUALIDAD QUE LUEGO de la Pascua venga esta resolución? ¿Será acaso que en ese fin de semana siguiente, tras la Pascua, se tenga un cambio en el resultado del juicio?…



Y ES QUE A DECIR de los abogados que día a día litigan y se enfrentan con jueces y la Fiscalía, parece que hubiera dos bandos en las formas de trabajo entre los juzgadores…



MEJOR NO ESPECULAR, PERO pronto veremos y diremos más al respecto…



III

EL QUE DIALOGARá HOY con el alcalde Antero Alvarado es el superdelegado federal en Coahuila, el abogado Reyes Flores Hurtado…



EL DELEGADO PLATICARá sin duda que una huelga de hambre de un alcalde a favor de sus gobernados siempre es un tema delicado que se debe de atender y que poco a poco ganará adeptos y otros munícipes podrían repetir el método y la estrategia…



SIN DUDA QUE A Antero le falló no hacer la huelga en el puente internacional 1 de Piedras Negras, como lo había prometido, porque eso le habría ganado adeptos internacionales y sobre todo atención de la prensa texana en lo que él exige…



PESE A ELLO, EL alcalde de Allende se mantiene ya con 48 horas en huelga de hambre, a puro líquido, con mucha vigilancia y chequeo médico en el pórtico de la Presidencia Municipal, en donde despacha los pendientes de la administración…



AHÍ HA RECIBIDO A PERSONAJES que le brindan apoyo, como funcionarios de Ciudad Acuña y de otros municipios que son afines al reclamo y que piden que sean tomados en cuenta…



III

DONDE LOS EMPRESARIOS EXIGIERON una explicación al Seguro Social fue en Ciudad Acuña, luego de que la obra del hospital general de zona que se construye en ese municipio parece olvidada o peor aún, abandonada…



¿QUé SUCEDE CON LOS contratistas o proveedores del IMSS que le ven la cara una y otra vez, hacen obras pésimas, las dejan con atrasos, materiales de baja calidad y ahora la dejan abandonada como el caso de Ciudad Acuña?…



ANTE ELLO, EL ENCARGADO de construcciones del IMSS, Sergio Bocanegra, ayer explicó ante empresarios que en cierto, los trabajos tienen “nada más” dos años de atraso y que por ello exigirán en México que se paguen los adeudos a proveedores para que la obra no se suspenda y continúe…



ALGO SUCEDE, PERO LOS proveedores en materia de obra de hospitales del Gobierno Federal siempre quedan mal, abandonan las obras (ahí está la miniclínica del ISSSTE con cuatro años de retraso en su remodelación en Piedras Negras) y nadie resulta sancionado…



III

AYER EN ciudad ACUÑA, EL alcalde Roberto de los Santos presentó su Plan Municipal de Desarrollo en base a cuatro ejes rectores en los que se integra la visión, los objetivos y las líneas de acción, en los que se contempla la integración, el buen gobierno, desarrollo económico sustentable, desarrollo social incluyente y participativo, seguridad y justicia…



EN DICHO PLAN SE HAN fijado 14 objetivos generales y específicos, así como 186 líneas de acción en las que se definieron 51 indicadores para evaluar el grado de avance y en las que se plasman 21 proyectos que convertirán al municipio en una población más competitiva y más atractiva para la inversión…



ROBERTO DE LOS SANTOS pretende ante todo responder a las peticiones de la población que se generaron durante los foros ciudadanos, por ello es que el propio plan se presentó ante líderes empresariales, líderes de la comunidad y la población en general en la Infoteca de la ciudad…