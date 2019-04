20 Abril 2019 04:10:00

Padre Meño y el Viarucis del Cereso.

DONDE SE PUSO LA COSA color de hormiga fue en el Cereso de Piedras Negras, pues en días pasados se organizaba el tradicional Vía Crucis, pero no por el tema de la organización, sino por el hecho de que cuando el encargado de Pastoral Penitenciaria les preguntó a los organizadores que cómo iba a estar el asunto, éstos le contestaron de inmediato que iban a ser asesorados por el padre Meño…



POR SUPUESTO QUE LOS encargados cuestionaron el hecho, mientras el organizador les decía que se orientaran con los encargados de la diócesis, repentinamente ellos dijeron que podían ser orientados por Juan Manuel Riojas Martínez…



LA RECOMENDACIóN SORPRENDIó A los de la diócesis, quienes dieron un no por respuesta, pero a pesar de eso, los reos del Cereso pretendían que los apoyara el exsacerdote e incluso querían que participara como apóstol, lo que no fue bien visto por los encargados, quienes prefirieron evitar esa situación por no incomodar el evento y peor aún, que el obispo Alonso Garza Treviño fuese quien le lavara los pies al exrector del seminario…



AL FINAL LO QUE SUCEDIó es que repentinamente al encargado de Pastoral Penitenciaria lo cambiaron de su responsabilidad y lo enviaron a otra área…



DE LUTO EN EL IMSS de Coahuila en plena Semana Mayor por el fallecimiento de un grupo de médicos residentes de Torreón en un accidente de carretera entre Saltillo y Torreón…



EL ACCIDENTE OCURRIDO a la altura del ejido Hipólito sin duda enlutó al IMSS de Torreón, pero además de eso pone a pensar sobre la seguridad de dicha vía federal libre, la cual sin duda se requiere de ampliar con acotamientos…



VARIOS SON ACCIDENTES MORTALES que en esta carretera han ocurrido y sin duda que no estaría de más que se proyectara para los próximos meses ampliar, ahora que la disponibilidad de dineros federales puede ser mucho mayor…



DE MáS ESTá RECORDAR que en esta vía falleció el amigo Lorenzo Cárdenas y toda su familia, también en un accidente cuando fue impactado de frente por un tractocamión...



LA SEGURIDAD DE LOS VIAJEROS es importante y más cuando ésta se da en el propio estado y donde se trata de fomentar el turismo…



LA MUERTE DE TRES MéDICOS o de cualquier persona en esa zona de carretera libre, deberá de impulsar el que se proyecten ampliaciones para que sea una vía más segura de circular…

EN DONDE YA HAY ANÁLISIS de la problemática para ver qué se hará en el tema de los cruces internacionales es en Eagle Pass-Piedras Negras, pues mientras en otras fronteras analizan el darle prioridad al cruce de particulares o que locaciones de carga se queden hasta 24 horas en espera de cruce, aquí en la frontera de Coahuila se analiza en que sean horarios especiales para que el comercio exterior opere sin afectar ni a particulares ni a las empresas manufactureras…



EL ADMINISTRADOR DE LA Aduana local, José Luis Peña y el encargado de Aduanas de Eagle Pass, Paúl del Rincón, ya analizan cómo es que le deberán de hacer para que las mercancías fluyan con rapidez en ambos sentidos y sobre todo de México hacia Estados Unidos, sin que eso represente que ocurran afectaciones para los viajeros…



EN CHIHUAHUA HAY 15 MIL cargas paradas, mientras en Laredo y Colombia, Nuevo León, la cosa está complicada, ni qué decir en Reynosa y Matamoros, donde los problemas se complican no sólo para las mercancías, sino también para el turismo comercial del cual viven los comercios del valle de Texas…



YA SE PREPARAN EN Piedras Negras y Ciudad Acuña las obras que habría de iniciar el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita que hará en dos semanas más a esta zona del país…



LOS ALCALDES ROBERTO DE LOS Santos de Ciudad Acuña y Claudio Bres de Piedras Negras, se coordinan para ver qué obras se iniciarán, pues hay mucho de dónde arrancar material y sobre todo reflejar el que a Piedras Negras y Acuña les va a ir muy bien con la administración de López Obrador…



OBRAS VIALES, DE MEJORA EN materia de prevención de inundaciones, de seguridad y de infraestructura cono red de drenaje y agua potable, sin duda serán las principales obras que el Presidente López Obrador arrancará y sobre todo que se verá reflejado en la zona el que con Morena, Coahuila va rumbo al progreso…



NO SE TRATA SóLO DE obras de relumbrón, sino de casi mil millones de pesos que se tienen disponibles en este primer año, cifra histórica, sin precedente, para los dos municipios que impulsará a estas ciudades como las mejores fronteras para vivir y también para instalarse como inversionistas…