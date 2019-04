26 Abril 2019 04:10:00

Padre Meño y su resolución el 3 de mayo

DENTRO DE UNA SEMANA se conocerá de voz de los jueces que llevaron el caso del padre Meño la resolución final una vez que se ha determinado la fecha por parte del Tribunal Superior de Justicia y notificado a los abogados de ambas partes y al juzgado penal…



EL PADRE MEÑO SI QUE ha levantado polémica con su caso luego de su denuncia, su escape, la entrega a las autoridades y su juicio ahora que deberá resolverse en la audiencia de resolución…



PERO ADICIONAL A ESO ese caso se resolverá precisamente unos días antes de que visite el Presidente Andrés Manuel López Obrador nuestra frontera…



PARA DARLE UN PUNTO especial al tema, será en audiencia pública y por ello es que se conocerá de inmediato qué es lo que resuelven los jueces…



SI BIEN ES CIERTO ES escasa la posibilidad de que el exsacerdote obtenga su libertad, es decir, que los jueces digan que se equivocaron en el juicio o primera revisión de las pruebas y modifiquen su resolución, la posibilidad existe, por lo que muchos estarán atentos a lo que se determine allá en los tribunales en la carretera Ribereña junto al Cereso de Piedras Negras…



III

AHORA QUE FERROMEX ANDA de “suelto” según se manifestó en la reunión de consejo de desarrollo económico municipal, deberían de tener cuidado el presidente de dicha comisión Morris Libson pues la oferta de la empresa ferroviaria podría salir muy costosa para la ciudad…



Y ES QUE FERROMEX dice que quiere reactivar le programa de Convivencia Urbana Ferroviaria, cuando ya sin permiso de nadie se pasó los reglamentos de desarrollo urbano por el arco del triunfo y construyó un muro fronterizo más sólido que el de Eagle Pass para resguardar sus patios de maniobra pegados al puente internacional dos, pero sin tomar en cuenta los riesgos de inundación y construcción que podrían acarrear para algunos sectores…



SERÁ QUE AHORA FERROMEX quiere extender ese muro fronterizo pero por los cinco kilómetros que cruza la ciudad de Piedras Negras y por eso piensa que con una pequeña aportación económica para construir un paso elevado puede convencer a las autoridades?...



MUCHO DEBERÁ ANALIzAR el consejo de desarrollo económico y también la dirección de urbanismo y obras públicas sobre ese espíritu de convivencia urbana que pretende aplicar a su conveniencia Ferromex, pues no olviden de todos los riesgos que implica y todo el tipo de materiales peligrosos que en sus furgones se transportan…



III

EL PRÓXIMO 17 DE MAYO estarán en Allende, Coahuila, en la plaza principal reunidas autoridades de los tres niveles de Gobierno encabezados por el ejecutivo del estado, Miguel Ángel Riquelme, el fiscal Gerardo Márquez Guevara y el secretario de Seguridad José Luis Pliego, así como representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas donde se ofrecerá una disculpa pública a dichas familias por lo ocurrido en ese municipio y Piedras Negras…



SIN DUDA QUE ESO eS un avance en cuanto a sanar las heridas y el dolor que muchos de los afectados hoy sienten, además de atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y reconocer la gravedad de la situación que se vivió…



HOY LO QUE SE VIVE es distinto y el apoyo que han dado las autoridades que encabeza el gobernador Riquelme son por mucho distintas a las condiciones en que se dieron esos lamentables hechos…



PIEDRAS NEGRAS SEGURAMENTE TAMBIÉN será tomado en cuenta, pero sobre todo las familias afectadas, que aún buscan a sus desaparecidos…



III

LA VISITA DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL López Obrador a Piedras Negras será el 5 de mayo, domingo, y se tiene ya programado el evento central en donde en el asta monumental de la Bandera de México de la Gran Plaza el Ejecutivo Federal tendrá una ceremonia para los jóvenes del Servicio Militar Nacional…



AYER EL ALCALDE CLAUDIO Bres, autoridades militares y funcionarios locales realizaron un recorrido para ver las modificaciones viales, dónde se instalarían templetes y carpas y ver toda la logística del evento…



EN EL CASO DE ACUÑA, ya el alcalde Roberto de los Santos señaló que no se confirmó nada de que la gira pudiera incluir aquella frontera, por lo que no se tiene fecha para visitar el puerto del futuro…