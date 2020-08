01 Agosto 2020 03:10:00

Paga Ancira o….

Ni amenaza ni advertencia sólo sugerencia por si Alonso Ancira Elizondo quiere salir de conflicto legal, regresa 200 millones de dólares que recibió del sobreprecio por la venta de Agro Nitrogenados o no hay acuerdo.



Tampoco es obligado sino quiere el que se dice aún dueño de AHMSA, no hay concesión, nada, lo dejó claro el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera.



Es reparar el daño, en parte, ayudando a los implicados, Alonso Ancira y Emilio Lozoya, únicos detenidos en esa compra-venta de una empresa chatarra a resolver su situación, aunque tampoco se consiguen su libertad.



Entre que AMLO dice que los nuevos dueños pagarían los 200 mdd luego desde AHMSA dirían que no así, que el Mandatario lanzó la “oferta” casi ultimátum.



Todo es porque el Presidente de la República quiere enterar al pueblo de la verdad, recuperar bienes y castigar a responsables.



Total, nada más son 200 “milloncíos” de dólares los que soltaría Alonso Ancira para cambiar su entorno, recuperar su empresa o su tranquilidad, ¿será?



Denunciada



Javier Plata Villarreal, cumplió lo dicho, la denuncia contra la diputada federal de Morena, Miroslava Sánchez, se presentó ante la Fiscalía General de la República, la unidad de Inteligencia Financiera y en la Cámara de Diputados y Senadores.



Acusada de actos de corrupción, peculado, abuso de confianza, ejercicio indebido de funciones, fraude y lo que resulte.



Puede que entre los grupos en pugna de Morena lleguen a acuerdos, concilien y en una de esas hasta regresan lo robado a la militancia.



Predicar con el ejemplo tal como lo hace su líder fundador de Morena, hoy en calidad de Presidente de la República, reparar el daño y castigar a los responsables, o no aplica.



Las prisas



Los que esperaban anulación o postergación de las elecciones en Coahuila fueron los panistas que tras el acuerdo del INE de reanudar elección se olvidaron del riesgo de contagio y realizaban reuniones para promover su candidato.



Los hubieran visto convocando a la pitufada a una reunión en favor de José Luis Castro, el candidato a diputado local del distrito 5, apostando que ganarán.



Proselitismo y campaña no han hecho a favor de Castro, poco conocido hasta en los de su partido, pero bien.



El hartazgo de un electorado que habla de la revoltijo de ideologías por intereses personales puede dar un cambio de planes, con pocos votos claro está.



Aguas



Pasó la prueba, las obras de remozamiento del Río Monclova pasaron la prueba de fuego que ante los remanentes del huracán Hanna y las lluvias de los últimos días no causaron destrozos, en cambio dio vida al lugar.



Tarea de Protección Civil y Bomberos vigilar posibles desbordamientos y serían los muros de gavión construidos en fecha reciente los que contuvo la fuerza de corriente de agua.



Los malquerientes del alcalde Alfredo Paredes esperaban ansiosos que “Hanna” causara desmanes, tendrán que sentarse últimamente nada se les acomoda.



Drenaje pluvial



Para presumir cómo no, Frontera tendrá su drenaje pluvial en el tramo de colonias del Centro, Bellavista y otras que irán a descargar las aguas al arroyo que atraviesa la ciudad.



Una ciudad que, insisto, lo tiene todo, un trazo de calles envidiables, ferrocarril, aeropuerto, agua, vías de acceso rápido, cordón industrial, reserva territorial, todo es cuestión de cariño, inteligencia y un poco más para hacerla ombligo del mundo… bueno, bueno, por lo menos de Coahuila.



El alcalde Florencio Siller y el gerente de proyectos de CEAS, Martín Salazar, se ponían de acuerdo para iniciar las etapas de la obra que cruza la calle Chihuahua, Zacatecas y Guerrero desde las vías del ferrocarril.