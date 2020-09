05 Septiembre 2020 03:10:00

Paga o paga

Una vez más AHMSA volvió a ser tema en “La Mañanera” y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo repitió, no hay más arreglo con Alonso Ancira que devolver los 200 mdd.



Si no es sentencia ni amenaza, pero ninguna autoridad puede dar garantías sino hay reparación del daño, si un juez lo hiciera será investigado, anunció.



Devolverle a la Secretaría de Hacienda lo robado al pueblo, y si el avalúo que tiene Ancira dice cobró el precio justo por la venta de Agro Nitrogenados, Emilio Lozoya, cantó todo el enjuague, diría el Mandatario.



Total para en 15 días se sabe si entra Julio Villarreal o no a tomar mando en la empresa.



inician campañas



Los candidatos a diputados locales empiezan la promoción política hoy, Lupita Oyervides y Ricardo López, a las 9 de la mañana darán una conferencia de prensa, una concentración de no más de 40 personas.



Los del PAN tendrán la patada de la suerte del dirigente nacional Marko Cortés y el estatal Chuy de León, con candidatos de Torreón a las 10:30 de la mañana.



Los candidatos de los distritos 5, Rolando Valle y 6 José Luis Castro, realizan crucero en Frontera en el bulevar Pape y Ejército Nacional, el dirigente nacional anunció estar con ellos.



Se anuncia que el líder nacional estará en Monclova acompañando al candidato.



El candidato de Morena del distrito 5, Toño Ballesteros, arranca con una caravana de automóviles a las 5 de la tarde, parten del monumento del Ave Fénix en el Pape.



Ante la pandemia que se presenta, los coordinadores, asesores u operadores de los candidatos deben usar inteligencia o imaginación para aplicar la mejor estrategia de posicionamiento que no implique riesgos de contagio de Covid-19.



Balconeada



El diputado federal más polémico, Gerardo Noroña, les dio una balconeada a los legisladores de Morena que votaron a favor del PRI para elegir a Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva.



Fueron 126 la lista que hizo pública y entre ellos aparecen dos coahuilenses, Miroslava Sánchez y Luis Fernando Salazar.



De por sí a Miros ya la traen con la lista de candidatos plurinominales de Morena donde anotó a su marido, luego corrió al PT a registrar otro de sus candidatos.



A quien dirigiría Noroña aquello de “el poder a los inteligentes los nubla y a los pendejos los vuelve locos”… a muchos de la 4ªT se les acomoda.



Tachados



Esos de Morena a nivel nacional están bárbaros, se rasuran solos, ahora resulta que en el padrón de militantes Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional, no aparece.



Lo mismo habría dicho el otro contendiente, el diputado Mario Delgado, salió otro contendiente que nadie conoce y curiosamente Bertha Luján dijo no quiere ser.



Nada dejado es Alejandro, si lleva una docena de demandas interpuestas contra los dirigentes del partido otra que más da.



Desconocen



La irritación de los profes en Coahuila se agudiza con cada acción recaudatoria que proponen los dirigentes sindicales para salvar el servicio médico, los han unido pero en su contra y lanzaron la advertencia a Xicontécatl de la Cruz.



Le han hecho saber a Xico que por sus acciones ventajistas en contra de los estaturas y los intereses de gremio magisterial, la base lo desconocen a él y todo su comité ejecutivo seccional que están fuera de orden estatutario.



Maestros por México que representa Francisco Gaytán se fortalece con los casos de abusos contra los profes, quienes se dicen dispuestos a seguir en la lucha contra los saqueadores y corruptos, empezando por los dirigentes.