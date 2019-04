17 Abril 2019 04:10:00

Pagaban por verlo

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, era tanto el poder de Emilio Lozoya, ahora uno de los principales objetivos de la Cuarta Transformación en el combate a la corrupción, y su cercanía con el entonces inquilino de Los Pinos, que se daba el lujo de cobrar por verlo y platicar con él... y lo pagaban, de acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría Hacienda, Santiago Nieto Castillo.



Entrevistarse con Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos entre 2012 y 2016 y principal implicado en el caso Odebrecht, significaba la posibilidad de hacer negocios con la paraestatal y redituar ganancias multimillonarias. De ahí las cuotas que imponía. En Coahuila, nos aseguran, varios aceptaron sus condiciones.



No le quieren entrar



Pero Santiago Nieto no vino a Saltillo sólo para hablar de lo muy corrupto que fue el sexenio de Peña Nieto, en el cual, por cierto, fungió como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). A media mañana firmó un convenio con el gobernador Miguel Riquelme y el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez, para intercambiar información sobre posibles operaciones de lavado de dinero en el estado.



El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera destacó varias cosas, como el bloqueo al regreso de los casinos, pues los vinculó con operaciones ilícitas y que Riquelme es el primer gobernador del PRI en firmar el acuerdo con la Cuarta Transformación… A lo mejor los demás no le quieren entrar.



Buenas relaciones



Por cierto, otro angulito se llevó el director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Luis Efrén Ríos Vega, pues como le anticipamos, la visita de Santiago Nieto Castillo en buena medida se concretó por la relación profesional que mantienen desde hace décadas.



El titular de la AIDH teje buenas relaciones en todos lados y, como ahora, hace una semana también empujó para organizar la visita de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como jefa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.



Mostró músculo



También en el lado de la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector Salvador Hernández Vélez tuvo agenda en las instalaciones de Venustiano Carranza y González Lobo, en donde se reunió con funcionarios de la máxima casa de estudios y directores de distintas escuelas y facultades.



Chava, como lo conocen en la UAdeC, mostró buena convocatoria y sin duda también mandó mensaje de unidad, pues estuvieron directivos y docentes de todas las regiones del estado.



No es asunto menor, nos comentan, basta mirar de reojo lo que ocurre en otras entidades, en donde la universidad pública está inestable, o aquí mismo, con la huelga que se hace vieja en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.



Nuevo cargo



El que llegó a la Dirección de notarías en Coahuila y amenazó con poner orden fue Enrique Flores Ruiz, quien dejó la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación, en donde manda Higinio González Calderón, para atender las nuevas tareas.



Nos comentan que tiene visto bueno del gobernador Miguel Angel Riquelme y de quien desde ahora es su jefe directo, es decir el titular de la Secretaría de Gobierno, José María Fraustro Siller, para meterse a fondo y revisar el funcionamiento de las notarías públicas, que por cierto son muchas.



Flores Ruiz tiene experiencia en el servicio público y quienes lo conocen le auguran buenos resultados en la nueva encomienda.



Apretar tuercas



Por cierto, a partir de este año los gobiernos municipales se podrán endeudar solamente si comprueban al Poder Legislativo y a la Auditoría Superior del Estado la manera en que le harán para cubrir los gastos del



financiamiento.



La idea del titular de la Auditoría, Armando Plata Sandoval, nos comentan, es apretar las tuercas en los ayuntamientos y queriendo o no los tesoreros, contralores y demás responsables financieros profesionalicen su desempeño y no recurran a solicitar préstamos a la menor provocación.



De aniversario



Nos comentan que en la inauguración de la Feria del Desierto, principal actividad del Museo del Desierto en este periodo vacacional, su director Arturo González reconoció la voluntad del alcalde Manolo Jiménez por trabajar coordinados y apoyar este tipo de actividades, las cuales arrojan importante derrama económica para el municipio, pues al Mude llegan miles de visitantes tanto de Coahuila, como de otros estados.



El biólogo no tiene queja de la actual administración municipal y lo dejó en claro durante su intervención, al recordar los 20 años de vida del museo, que le ha permitido exponer en Austin, Texas, entre otros destinos, y tener mayor presencia.