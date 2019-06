04 Junio 2019 04:10:00

Pagarán rentas reales en Mercado Zaragoza

DONDE EN BREVE COMENZARN, ahora sí, a pagar renta es en el mercado Zaragoza, en donde solo un pequeño grupo de locatarios muy responsables siempre han cumplido con el pago de esa obligación, que aunque barata, nunca han dejado de cumplir…



AHORA SÍ, YA EL MUNICIPIO con el tesorero Sebastián Guerra al frente de ese tema ha iniciado la medición de cada uno de los locales para determinar la renta que cada uno deberá de pagar…



AÑOS Y MÁS AÑOS MUCHOS de los locatarios han omitido el pago, primero por alguna razón, luego con el proceso de la obra y otros incluso aprovechando tiempos políticos…



AHORA YA REMODELADO, YA CON casi todo funcionando en excelentes condiciones, ahora sí se tratará de aplicar una renta adecuada, aunque sin convertirla en una de tipo comercial…



MUCHOS AÑOS LOS AFILIADOS y encabezados por Héctor Portillo pagaron (o adeudaron en su mayoría) rentas irrisorias de 300 pesos mensuales, otros cuando mucho 900 pesos al municipio por mes acorde con los metros cuadrados que utilizaban del inmueble…



OTRAS MÁS ABUSIVOS SUBARRENDABAN en precios comerciales los espacios a terceros con lo que hacían su negocio redondo rentando lo que no les pertenece…



III

EL QUE ESTÁ HOY DE visita en Piedras Negras para una importante reunión de trabajo es el secretario de Educación el doctor Higinio González…



EN PUNTO DE LAS 9 de la mañana han sido convocados la estructura de la Secretaría de Educación para presentar los esquemas de trabajo y evaluar las formas en que se trabaja en cada nivel de educación básica, esto dentro de la preparación para lo que serán las evaluaciones y que las escuelas puedan ser certificadas…



LA CITA ES EN EL auditorio José Vasconcelos frente a la gran plaza en donde ya el profesor Arón Rodríguez de Lara, subdirector de Servicios Educativos de la SEP tiene todo listo para el inicio de los trabajos…



SERÁ INTERESANTE VER CÓMO es que la dependencia pretende evaluar a los planteles educativos o quiénes serán los encargados de estos trabajos y cómo es que se encaminará a cada plantel para poder alcanzar un resultado positivo en esta certificación…



LA EDUCACIÓN ES UNA DE las mejores herramientas para provocar la renivelación social, la mejor distribución de la riqueza y qué mejor estrategia que buscar primero el que las escuelas, los planteles educativos, logren su certificación para que el esfuerzo se realice de manera homogénea en cada plantel…



III

DONDE SE HAN ENCONTRADO con cada novedad es en el Simas, tras el arribo del empresario Teodoro Rodríguez como gerente del sistema…



Y ES QUE LUEGO de los escándalos de los huachicoleros el agua, donde se incluían autolavados, empresas de agua purificada y otros negocios de alto uso de este recurso que no tenían medidor, que ellos mismos lo retiraban y ponían directa la conexión; además de las empresas como Lancermex, Ghondi y otras que contaminaban las aguas residuales con químicos, ahora surge el tema de los desarrolladores urbanos…



PUES RESULTA QUE ANTES se les exigían a los nuevos desarrollos el contar con tanques elevados o una red adecuada para que al conectarse a la red de Simas no bajara la presión para otros usuarios, cosa que se dejó de hacer y por ende se complicó el abasto a presión adecuada en las nuevas colonias o fraccionamientos…



AHORA CON LAS NUEVAS DISPOSICIONES y la vigilancia de Simas, los desarrolladores urbanos deberán de contar con la capacidad para generar ellos mismos los tanques elevados para que el agua no falte en esos sectores y no dejarle toda la carga de la factibilidad al sistema…



III

LAS INVERSIONES NO PARAN EN Piedras Negras y en breve se anunciará la instalación de una nueva gasolinera de la cadena Santa Fe de la familia Ibarra…



LUEGO DE QUE RECIENTEMENTE adquirieran un predio en el sector de la avenida Industrial casi frente al cuartel de Fuerza Coahuila, ya se iniciaron los trabajos de conexión de servicios y no tardará mucho para que inicien los trámites también para todo el papeleo que requiere y luego ya anunciar de manera oficial el nuevo negocio…



EL PUNTO ES ESTRATÉGICO, sin duda esa será una buena gasolinera, aunque hay que reconocer que por avenida Las Américas rumbo a la colonia San Felipe y El Mirador la vialidad es de un carril por sentido y se deberán de cuidar bien los espacios para que se eviten congestionamientos…



NO TARDA MUCHO PARA que el área de Desarrollo Económico a cargo de Javier Beráin anuncie la nueva instalación ahí en el sector de Vista Hermosa-San Felipe…