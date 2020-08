02 Agosto 2020 03:10:00

Pájaros de cuenta

LA GUARDIA NACIONAL, División Caminos está de fiesta, los señalamientos por delincuencia organizada en Estados Unidos hacia Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, quienes fueron mandos en la Policía Federal al mando de Genaro García Luna, también están acusados.



ESTA PANDILLA de malandros están acusados de recibir sobornos de los cárteles de las drogas en México, le hicieron mucho daño a la corporación, elementos con grados por antigüedad y servicios con probada lealtad al país, fueron bajados de sus mandos para entregarlos a personajes siniestros.



ERA DEL DOMINIO público, hubo muchas acusaciones y señalamientos pero nunca se hizo nada al respecto, bueno hasta la fecha y con el Gobierno actual ha sido lo mismo.



HABREMOS de recordar aquella comparecencia en el Congreso cuando el diputado Noroña acusó de narco y protector de delincuentes a García Luna, y éste ni siquiera levantó la mirada para defenderse.



NO ES SINO hasta que Estados Unidos, pone en ficha roja a estos delincuentes solapados por los gobiernos en turno y que a decir verdad tenía a varios políticos en sus garras debido al resultado de investigaciones por el SISEN.



CÁRDENAS PALOMINO y Pequeño García están acusados, cada uno, de tres cargos de conspiración para traficar cocaína, a cambio de sobornos multimillonarios, los acusados permitieron a cárteles mexicanos operar con impunidad en nuestro país.



SIN EMBARGO al día de hoy ninguno de los dos está detenido, pero es obvio que no pueden pasar a Estados Unidos ni a comprar un chocolate Sniker, es triste pero ha sido el país vecino quien ha dado justicia a los delincuentes mexicanos.



9 GOBERNADORES Se le fueron a la yugular a López Gattel, la pandemia se le fue de las manos, ahora no lo bajan de incompetente, tomando la determinación de no hacerle caso.



LOS GOBERNADORES lo consideran responsable del fallo en la estrategia sanitaria de contención del virus y que hoy coloca a México como uno de los países con más muertes de Covid-19.



EN DICHO DOCUMENTO, los gobernadores de Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Colima, Jalisco, Aguascalientes. Responsabilizan al subsecretario Gattel del gran número de muertos por Covid-19 en México.



EL TEMA ERA salir todos los días en televisión arguyendo lo que fuera, situación que lo puso en una situación negativa y si a eso le sumamos que el propio Presidente de la República nunca atendió las medidas de salud, Gatell ya se sentía Rock Healt.



LOS BONOS DE Alfredo Paredes andan en las nubes para coraje y bilis de unos cuantos, apostaban que a la primera lluvia sería destrozada la obra del Río Monclova, y decepción, el Río Monclova no sólo aguantó, se veía espectacular con tanta agua.

IGUALMENTE se encendieron las luces de la Plaza Principal y decenas de videos saturaron las redes sociales, mostrando la belleza de la nueva obra.



18 DE OCTUBRE la fecha de elecciones intermedias en Coahuila, Lupita Oyervides en Monclova lleva mucha ventaja sobre Rolando Valle de Acción Nacional de otros candidatos no tiene ni caso nombrarlos, no tienen la más mínima oportunidad.



LOS CANDIDATOS del Partido Revolucionario Institucional, tienen en sus manos la responsabilidad de mostrar que siguen en la pelea y que lo que sucedió en la pasada contienda electoral fue sólo un descalabro.



5 TRIMESTRES a la baja es el resultado hasta hoy de la administración, la economía en México sigue por los suelos, mientras en Estados Unidos la economía se ubicó en menos 9.5 cuando en México está en menos 18.9%



NUESTRA NACIÓN se ubicó como uno de los países con menos crecimiento en el mundo, la falta de estrategia y visión para sostener las fuentes de empleo, llevaron a México a una de las peores crisis sociales y económicas.



EL CENTRO de estudios The Economist Intelligence Unit (EIU), anticipa que los países que podrían recuperar su nivel de crecimiento previo a la pandemia hacia fines de 2022 son: Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y Panamá.



EL RESTO TENDRÁ que esperar hasta el 2023, 2024 y 2025, incluyendo a las tres economías más grandes de la región: Brasil, México y Argentina.



MUNICIPIOS Y ESTADOS tendrán que rifársela solos, en estos momentos pensar ir de la mano del Gobierno Federal sería un suicidio, está tan endeudado y con tantos compromisos por cumplir, que le será imposible seguir el paso.



AMLO OLVIDÓ y pasó por alto que la economía de mercado y las fuentes de empleo las genera la iniciativa privada, 85% de los impuestos con que sobreviven los gobiernos proceden de las PYMES.



EN ESE SECTOR se les cayó la recaudación de impuestos, ¿no hay ventas? El resultado es desempleo, baja recaudación, el gasto promedio por habitante descendió en más de un 50% en los últimos 3 meses.



@ArmandodelaGza