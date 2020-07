28 Julio 2020 04:10:00

Pal despiste

La boda “fifí” con más de 300 invitados en la quinta El Nogal, de Arteaga, sigue en boca de todos en el municipio manzanero, no solo porque los asistentes ignoraron los llamados de la autoridad para mantener la sana distancia y evitar las concentraciones masivas, ahora también porque el evento se desarrolló aun cuando la sede, según esto, se encontraba clausurada.



Nos aseguran que en el Ayuntamiento, que encabeza Everardo Durán Flores, se quisieron vacunar y simularon la clausura a sabiendas de que la fiesta se iba a celebrar. Así, cuando vinieran los reclamos, simplemente se lavarían las manos. ¿Qué tal?





No pegó



O inflaron las expectativas, falló la organización o de plano los profes andan en otra cosa, pero la caravana “estatal” programada para el lunes con el fin de protestar por temas como el Fondo de Ahorro y las retenciones para quienes recibieron cheques de manera irregular, terminó en desaire.



En Monclova hubo como 40 carros; en Parras, solo 10 y en la manifestación de Saltillo tuvieron que traer gente desde Monclova. Junta más vehículos la graduación de un kínder, aseguran los malpensados.



Por cierto, hay rumores de que Antonio Rivas, de triste memoria en la Sección 5 del SNTE, pues durante su gestión como coordinador del Fondo de Ahorro se dio el principal quebranto en la historia, tiene plaza en General Cepeda.





Lucha contra el Covid-19



En redes sociales, amigos y excolaboradores del médico Héctor Mario Zapata de la Garza, convocaron a donadores de plasma para complementar su tratamiento por el contagio de Covid-19.



El extitular de la Secretaría de Salud, del Hospital Universitario y del Cecytec lucha contra el virus desde hace semanas.



Quien perdió la batalla contra el coronavirus fue María Magdalena de Hoyos; era regidora en Morelos y militaba en las filas del Partido del Trabajo.



Otro funcionario contagiado es el Secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, Santiago Elías Castro, quien permanece internado en un hospital privado de Monterrey.





Acuerdo preliminar



Luego de horas de negociaciones, la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila, a cargo de Salvador Hernández Vélez, logró acuerdos preliminares con representantes del movimiento estudiantil que surgió por no estar de acuerdo con el pago de cuotas del próximo semestre, ante la posibilidad de que las clases se retomen por medios virtuales.



Hay acuerdos importantes, como diferir el pago de las cuotas de inscripción de reingeso y nuevo ingreso hasta el 17 de septiembre y el compromiso de plantear en la próxima sesión del Consejo Universitario, las peticiones de los estudiantes inconformes.





Tareas de búsqueda



Desde Torreón, en donde encabezó los trabajos del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna, el gobernador Miguel Ángel Riquelme se refirió al drama que atraviesa la familia del ejido Landeros de Ramos Arizpe cuya camioneta, a bordo de la cual iban 10 personas, fue arrastrada por la corriente del arroyo El Saucillo.



Lamentó los hechos y aseguró que se mantendrán las tareas de búsqueda de la pequeña que permanece desaparecida.



Este martes está previsto que el Gobernador revise las condiciones del laboratorio de biología molecular en Saltillo.





Cero menciones



Desde donde no hubo referencia a los problemas por las lluvias que afectan a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas fue desde el exhangar presidencial en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el lunes la conferencia mañanera.



Dedicó el tiempo del enlace para hablar del avión presidencial, el cual tuvo a espaldas como escenario, pero en la zona noreste del país se quedaron esperando el anuncio de cómo el Gobierno federal le va a entrar a la etapa de recuperación de las zonas inundadas.