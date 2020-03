24 Marzo 2020 05:10:00

Palabra de moda: Esencial

Ahora que Estados Unidos se declaró en zona de emergencia por el coronavirus las fronteras están prácticamente cerradas, sin que lo acepte el departamento de Aduanas que está a cargo de Paúl del Rincón…



Y es que decenas de personas a diario son retornadas en ambos puentes internacionales pues al momento de pretender cruzar, el criterio de los agentes del CBP se aplica de manera muy rigurosa y en la mayoría de los casos son regresados…



Visitas a familiares, acudir al correo, pagos a tiendas comerciales, compra de ropa, cargar gasolina, son motivos que los agentes consideran no esenciales y con ello el rechazo…



La molestia es mayor de la población, porque si bien se entiende que hay una emergencia de ese país por el tema de la salud, en la contraparte mexicana las autoridades federales brillan por su ausencia, la Aduana de Piedras Negras y el Instituto Nacional de Migración simplemente están dormidos ante la contingencia y parece que les pasa de noche ese tema…



La realidad es que la frontera está cerrada y solo los norteamericanos pueden cruzar en ambos sentidos, pueden venir a Coahuila y retornar sin problema, aunque hay que reconocer que lo hacen en mucha menor cuantía…





Paro técnico en Rassini

Contaminación en Zaragoza



La alcaldesa de Zaragoza, Ángeles Flores, quedó de nueva cuenta en evidencia y muy mal ante sus habitantes luego de que un camión tipo Vactor fue sorprendido, cuando al terminar sus labores de limpieza de una zona de la red de drenaje se dispuso cómodamente a arrojar las aguas negras, lodos biosólidos y todo el mugrero que había succionado de la red hacia el cauce del Río Escondido…



No sólo la alcaldesa ha fallado en el tema de la red de agua que está en el abandono y ya se aproxima la temporada de calor, sino en otros temas como la seguridad donde los robos a domicilio están a la orden del día, el robo de ganado y el atraco a los ranchos cinegéticos…



La situación no ha sido sencilla para la población de Zaragoza pues el panorama ha sido difícil por la sequía y sin apoyos municipales ni programas generados con visión, la cosa pinta mal para el presente año…





Migrantes concentrados en Las Fuentes



Por si no fuese suficiente el tema de los migrantes, ahora al Instituto Nacional de Migración se le ocurrió solicitar de nuevo en comodato temporal el albergue que está a un costado de la Fiscalía General de la República y Simas…



Este edificio se convertirá a partir de los próximos días en un albergue temporal de muchas semanas, donde se recibirán a los migrantes que están o en proceso de deportación o en espera indefinida de comparecer en corte por solicitud de asilo…



El problema es que ese será una zona de muy alto riesgo, porque son personas que tienen semanas o meses en tránsito, sin medidas sanitarias adecuadas y que podría ser un foco de transmisión del coronavirus….



La casa del migrante y otros albergues están por encima de su capacidad y pese a que planean deportarlos vía aérea el INM a cargo del delegado Jesús Barajas Santos, quien deberá de contar con todo el apoyo del sector salud antes de que esos albergues, ya saturados, se conviertan en un problema mayúsculo para Piedras Negras…





Constellation Brands



El tema de la consulta en Mexicali para la continuación y futura operación de la planta cervecera levantó preocupación en Coahuila por las reacciones que el consejo de administración de la empresa en Estados Unidos pueda tener respecto al resto de sus inversiones…



En Coahuila la planta trabaja al 100 por ciento y el año pasado tanto la cervecera como la vidriera y el resto de sus proveedores principales concluyeron sus proyectos de expansión que tenían en proceso y hoy por hoy la planta trabaja al máximo de su capacidad, generando más de dos mil 600 empleos y exportando el total de su producto…



En Coahuila las cosas se hicieron de forma distinta para la inversión de esta cervecera, entonces propiedad de un grupo mexicano y en condiciones distintas de cuidado de la confianza y las inversiones…



Hoy seguramente el secretario Jaime Guerra deberá de pronunciarse sobre la tranquilidad que deben tener tanto la cervecera como las miles de familias que de ella dependen, luego de lo sucedido en Mexicali. . .