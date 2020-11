12 Noviembre 2020 03:10:00

Palooo

Bien dado, ni el que se cree mesías lo quita, los gobernadores de la Alianza Federalista y empresarios esperaban reconsideración pero el Presupuesto de Egresos de la Federación quedó aprobado por la mayoría legislativa de Morena.



De madrugada, 297 legisladores votaron a favor y 134 en contra, los de Morena justifican de todo, “el bienestar” por delante, la oposición lo tacha de un atentado al Pacto Federal.



No hay vuelta atrás, no sirven justificaciones o acusaciones, el tiempo es el mejor aliado para entonces se sabrá de cuántos beneficiados y afectados.



Se verán en las urnas, la elección clave es la del 2021, a ver cuántos legisladores de Morena regresan a pedir el voto y ganan.



En Coahuila, diversos sectores se sienten agraviados emitieron un comunicado y otros usaron redes sociales para lanzar un “Se busca” a los diputados federales de Morena por “traidores”.



ENTRE COMADRES



El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde ya le pide disculpas a Alonso Ancira, dueño de AHMSA, pero que primero regrese los 200 millones de dólares del sobreprecio de la empresa Agronitrogenados.



La acostumbrada conferencia mañanera, larguísima por cierto, a pregunta de un reportero sobre la solicitud de Ancira que AMLO le pidiera una amplísima disculpa y pagaba los 200 mdd.



Ándale sí, disculpas, pero págale a ese nivel, tipo pleito de comadres, posturas que no sirven ni ayudan a trabajadores, empresarios que tienen adeudos pendientes y a una economía regional tronada por eso y otros factores.



SE BUSCAN “ASPIRINOS”



Un segundo exhorto se lanzó, del pueblo para los interesados en ser alcaldes, regidores o diputados federales para demostrar su amor y servicio al pueblo y sean candidatos a la prueba de la vacuna experimental contra Covid-19.



Coahuila se eligió como Estado prueba, donde se realizarán de 500 a mil pruebas de vacuna, si la vacuna funciona en ellos, cumplen con un servicio a la comunidad que tanto les interesa.



A ver quién dice yo para ser seleccionado candidato, voluntariamente.



RESERVADO



El que mantuvo muy discreto su contagio de Covid-19, fue el alcalde de Castaños, Enrique Soto, el que pasó días difíciles con neumonía, falta de oxigenación y hubo de ser hospitalizado.



Lo reportan estable, en recuperación con atención médica oportuna para reintegrarlo pronto a sus actividades.



Los médicos dicen que el virus es tan malvado que deja secuelas en diversos órganos y te envejece 10 años.



MULTA DE 45 MIL



Para aquellos que les gusta la fiesta, más de 15 personas reunidas pagarán multa de hasta 45 mil pesos, si es necesario usar la fuerza pública, la usarán.



Los acuerdos del Subcomité de Salud en la Región Centro están claros, restricciones totales y parciales en algunos casos.



Prohibidos torneos deportivos, beisbol, basquetbol y voleibol; los bancos deben operar con más cajas con atención prioritaria a adultos mayores, discapacitados y embarazadas.



Los salones de eventos no más de 80 asistentes, quintas y jardines al 50% de su capacidad; suspenden apertura de museos, teatros, plazas y cines al 40%.



La Carrera Guadalupana y Peregrinación quedan suspendidas.



Restricciones que deben respetar los ciudadanos y moderar su vida social y salidas innecesarias.