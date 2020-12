01 Diciembre 2020 04:10:00

PAN a la búsqueda de candidata

Mientras que en el caso de las candidaturas a las diputaciones federales, los panistas ya están conscientes de que en Coahuila será por designación directa, pues no se alcanzó el 10 por ciento de los sufragios en la última elección, para las candidaturas a las alcaldías ya se analizan los perfiles y en especial en Piedras Negras…



En Piedras Negras se tiene un caso especial, pues todos los panistas que en el pasado se beneficiaron con pluris y hasta con triunfos en elección directa ya chapulinearon y por ende se tendrá mucho cuidado en que no les vuelva a pasar…



Por ello es que Felipe Soto, dirigente del albiazul y también la dirigencia estatal a cargo de Jesús de León analizan a detalle cómo es que se definirá en Piedras Negras a la candidata. Porque será mujer…



La verdad es que en las últimas elecciones ha sido complicado para el partido el tener una buena candidata, incluso por el hecho de que se perdió mucho tiempo y al final de cuentas al cuarto para las doce buscaban de forma desesperada quién pudiera abanderar su proyecto…



Algo en lo que el partido pretende ahora no complicarse y por eso es que ya se trabaja en definir a la candidata…



Jesús de León y Lenin en diálogo

En verdad que el PAN a nivel estatal parece que no aprende de la experiencia que ya ha tenido…



Y es que dicen al interior del partido que ya hay platicas entre Jesús de León, dirigente estatal con el diputado federal ahora independiente pero expanista, Lenin Pérez Rivera, para amarrar candidaturas ya sea en algunos municipios o incluso, podría ser, en la federal…



La verdad se ve difícil, porque en el distrito uno, fue Lenin el que abandonó el barco y se fue a buscar una negociación con Morena, puerta que dicen le ha sido cerrada por todos lados, pero no hay que confiarse, al final hábil como es Pérez Rivera, podría sorprender en una candidatura de nueva cuenta con el panismo en Coahuila…



Por lo pronto, habrá que ver en que terminan esas negociaciones, porque de poco o nada le servirá a De León alcanzar acuerdos, cuando el barco se le hunde en todas las regiones por la escasa votación que obtuvo…



Ampliación de planta en Utility

Mientras en algunas empresas analizan el cierre de año, donde ya está en marcha una ampliación de su planta con una importante inversión es en la empresa Utility, que fabrica cajas refrigeradas para transporte…



La empresa ya le dio para adelante a una nueva nave dentro de su complejo amplísimo que tiene allá por la colonia Croc y Bravo, con ello seguramente le dará un impulso al empleo…



Javier Beráin de Fomento Económico de Piedras Negras, no ha dado mayores detalles pero es una importante inversión que ya se aplica a través de un constructor local que ya está a cargo de la ampliación…



Utility, luego de prometer un número elevado de empleos se estancó por la problemática para contratar y mantener su plantilla laboral, incluso empresas proveedoras como USLinner se quedaron detenidas o con una baja producción debido a que Utility no arrancaba en forma y por ello no podía sacar adelante lo que ya USLinner producía…



La seguridad, prioridad para Coahuila

Luego del informe de resultados del gobernador Miguel Ángel Riquelme que presentara ante el Congreso del Estado, comenzarán las comparecencias de los funcionarios para la glosa del mismo y con la prioridad que el tema de la seguridad guarda en nuestro estado, será turno hoy de la secretaria de Seguridad Sonia Villarreal para comparecer ante el Congreso en punto de las 12 del mediodía…



Coahuila ha logrado con el liderazgo del gobernador en materia de seguridad ser uno de los estados con mejor seguridad y más avances en acuerdos de paz, además de uno con la más baja tasa de secuestros de apenas 0.68 contra 1.74, que es la media nacional; también Coahuila con inversión y una visión clara ha alcanzado el cuarto lugar en percepción ciudadana de seguridad en el país…



También se ha logrado por cuarto año consecutivo colocarnos en el tercer lugar nacional con los mejores centros penitenciarios…



Otro de los puntos que la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, es el equipamiento de los C4 de todas las regiones con el proyecto de videointeligencia y una inversión de más de 600 millones de pesos; adicional a lo tecnológico, se invierte también en la mejora salarial a los policías con un aumento del 46% y el equipamiento de armas de alto poder, en donde se invirtieron 26.3 millones de pesos…



La pandemia, se ha visto en el rubro de seguridad, no frenó las inversiones, pues se han adquirido en este año 230 nuevas patrullas y se han graduado 250 policías…