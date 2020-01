09 Enero 2020 04:10:00

Pan y Circo

Como a los romanos, la propuesta de Armando Guadiana es darles pan y circo para que se entretengan.



Como si no hubiera temas más importantes en la agenda del Estado, al senador de Morena se le ocurrió alistar una iniciativa para que los circos tengan en su espectáculo otra vez a elefantes, jirafas y leones.



Sería más productivo para la Región Centro que Guadiana luchara desde el Senado para que repongan los recursos del Fondo Minero.



O que rescate el presupuesto para Turismo, para los Pueblos Mágicos de Coahuila.



Hay que entretener al respetable público, que no se den cuenta que lo complicado que resulta para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumplir con sus promesas.



El mismo senador advierte que no sólo basta tener buenas intenciones, hay que cumplir.



DEDAZO PRIÍSTA



Para definir a los candidatos del PRI, dice Rodrigo Fuentes que todos los militantes tendrán oportunidad de participar para contender.



El sábado habrá consejo político estatal para conocer el método de elección.



Es un hecho que no habrá consulta interna, van por el dedazo pero tienen que cumplir con los trámites que les marcan.



Es parte del discurso de Fuentes cuando destaca que sería incongruente no decidir el método de consulta a la base para los candidatos cuando la renovación del Consejo Político municipal, estatal, los comités seccionales, las dirigencias estatales y municipales fueron por consulta, no obstante, esa decisión es del Consejo Político Estatal.



Ahora que los legisladores interesados en reelegirse por el Partido Revolucionario Institucional podrán estar en esas condiciones de volver a participar, perooooo, será en base a su trabajo y cercanía con su distrito.



LE TOCÓ MONITO



Con muchos ausentes y con los mismos de siempre, Rodrigo Fuentes festejó el Día de Reyes con los priístas de Monclova.



Será mala suerte del dirigente estatal del PRI porque en cada municipio le ha tocado el monito de la rosca.



Y va a tener que cumplir con los tamales, son tiempos electorales en los que no le puede quedar mal a nadie.



Para el festejo de ayer siempre en primer plano Armando Castro, Alberto Medina y hasta se dejó ver la diputada local, Josefina Garza.



Ausentes muchos ex alcaldes o funcionarios estatales.



SUBE Y BAJA



La dirigencia estatal del PAN tiene en el sube y baja a los que podrían aspirar a una candidatura al Congreso del Estado.



Apenas esta semana subió a cuatro alcaldes con los que ganarían en sus respectivos distritos.



Un día después los baja y sube a cuatro diputadas y diputados que irían por la reelección.



Y cuente entre ellos a Rosa Nilda González, la misma que aseguró antes de terminar el 2019 que la descartaran porque no le interesaba seguir en el Palacio Legislativo.



Resulta que Jesús de León Tello la tiene contemplada junto con otros tres de Torreón.



Si va Rosa Nilda no iría Alfredo Paredes como lo había destapado el dirigente espurio.



Y si van tres laguneros tampoco va Jorge Zermeño.



Ya se hizo bolas el líder panista.



PASTA DE CONCHOS



En la mañanera del presidente López Obrador volvieron a tocar el tema de Pasta de Conchos.



Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, trae ese tema desde mayo del año pasado.



A como van, según la funcionaria federal, en unos tres meses más volverán a escarbar para buscar lo que quede de los mineros.



LA VISITA



El reconocido escultor “Sebastián” o Enrique Carbajal anduvo ayer por Monclova con Alfredo Paredes y juntos recorrieron varios lugares.



El artista analiza los puntos de interés para darles una proyección turística a la capital del acero.



“Sebastián” ha sido contratado en otras administraciones municipales y tal vez con no tan buenos recuerdos.



Y de la que menos quiere acordarse sería cuando un monclovense se robó 70 toneladas de acero que eran para una obra que realizaría en la ciudad.