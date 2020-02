20 Febrero 2020 04:10:00

PAN y su candidata en Distrito 02

En el PAN de Piedras Negras y los municipios que incluyen en el distrito local 02 todo parece indicar que la candidata será la exdiputada federal pluri Karla Osuna…



Y es que luego de que la regidora Elba Ñeca Muñoz Rojo no solicitará licencia a su cargo y tampoco la alcaldesa de Guerrero, Matilde Estrada, decidieran salir de su zona de confort, el camino parece pavimentado para la panista de Nava…



Hay que destacar que los panistas esperan que salga la convocatoria, que saldría probablemente la próxima semana y en base a ello podría estar perfilada Karla Osuna, también hija del exalcalde panista de Nava, Carlos Osuna; que asunto aparte parece que podría también ir en las listas de candidatos pluris del albiazul por los buenos amarres que su señor padre ha hecho tanto en el comité estatal como en el nacional de su partido…



Así las cosas sería una mujer quien contienda contra la priísta y actual legisladora Esperanza “Pelancha” Chapa, además de la candidata de Morena y esposa de un consejero nacional de Morena, salvo que surgiera una sorpresa con un empresario local…



Por la Unidad Democrática de Coahuila también se perfila una mujer que podría ser una catedrática de una escuela técnica de la localidad…



Decomiso de un millón de pesos



Y donde comenzaron a sudar frío fue en el municipio de Múzquiz, Coahuila, en el arranque de esta semana luego de que el exregidor y excandidato a la alcaldía por el Movimiento Ciudadano, Indalecio Quintero Elizalde, alias Nikori, fue detenido en Texas con un cargamento de dinero no declarado que superaba el millón de pesos…



El exregidor retornaba de una población de Texas con destino a la frontera cuando fue detenido casualmente por una aparente infracción de tránsito y no viajaba solo…



Al ser revisado el auto se le detectó una cantidad inusual de dinero, 60 mil dólares aproximadamente, por lo que se le arrestó…



Ha trascendido que obtuvo su libertad, pero habrá que ver si comprueba luego la procedencia de los recursos y en eso están las investigaciones de las autoridades texanas…



Por lo pronto en Múzquiz se hizo el argüende en grande por esta situación ya que es muy conocido por su pasado como regidor, también porque fue candidato a la alcaldía de ese pueblo mágico y además porque es representante de grupos musicales…



Veremos y diremos pues, lo que surge sobre el aseguramiento de dinero y si este es de procedencia lícita o no…



Reconoce MARS al Ejército



El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció en su día la labor y el trabajo del Ejército Mexicano, de su apoyo para mantener a Coahuila con altos estándares de tranquilidad e índices delictivos y sobre todo de la confianza que la población mantiene en las instituciones de gobierno por el trabajo realizado y el respaldo de las Fuerzas Armadas…



Coahuila no solo ha reconocido ese apoyo sino que en nuestro estado ya esté en proceso de construcción el cuarto cuartel de la Sedena para darle tranquilidad a la región…



Ya se cuenta con un regimiento en San Pedro de las Colonias, otro en Monclova-Frontera y uno más en Piedras Negras, estos tres en funcionamiento y también otro en la zona de Acuña donde esta semana se inició la construcción…



Luego de cómo se manejó el tema de los migrantes, del freno a los intentos de entrar de grupos delincuenciales y del freno al tráfico de estupefacientes por las carreteras, la tarea del Ejército es para destacarse…



Nuevas agencias de autos en Piedras Negras



Donde ya comenzó la construcción de una nueva agencia de autos es la avenida Colegio Militar en Piedras Negras, donde al parecer se instalará la Kia Motors…



Será sin duda una zona de más competencia para las ya establecidas, pues ya en ese solo sector estarán en poco espacio seis agencias de autos…



Javier Beráin ha sido insistente en este tema de la promoción económica y que haya una sana competencia pero a como están las cosas en cuanto a la venta de vehículos, la realidad es que esta se ha visto lenta en el arranque del año…



Por cierto, no estaría de más que algunas agencias de autos dejaran de disimular con el tema del IVA fronterizo, pues venden los autos al mismo precio que en el resto del país, cuando se supone que aquí deben facturar un 8 por ciento más barato, cosa que hasta ahora no lo hemos visto…



Tal vez alguna de las nuevas agencias que están por llegar si se decidan a cobrar el precio de sus autos con un 8 por ciento de IVA y no con el 16, cuando en realidad sólo pagarían la mitad…