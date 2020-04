13 Abril 2020 04:10:00

Pandemia y abuso en precios

Ayer el delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, pidió a los alcaldes apoyar a la Profeco en detectar comercios o negocios que abusen o especulen con los productos y precios de bienes básicos dentro de esta pandemia que mantiene a miles de familias en una condición de aislamiento social, pero también con ingresos recortados para la mayoría de las familias…



No estaría de más que el propio delegado vigilara las farmacias en donde precios de gel antibacterial, cubrebocas y guantes se han duplicado sin que nadie diga ni haga algo al respecto…



El sector de los farmacéuticos simplemente ha provocado que las familias nigropetenses y de Coahuila gasten más de lo que deberían en adquirir gel para el uso doméstico y también cubrebocas y guantes, que en muchos casos ya es obligatorio…



Esperemos ver pronto el saldo de negocios de este tipo sancionados y de forma ejemplar para que no vuelva a ocurrir esto…



Otro caso también que destaca es el de precios de básicos como el huevo y el frijol, productos que se triplicaron en los supermercados y nadie, absolutamente nadie ha sido sancionado…



No se necesita de la ayuda del alcalde o inspectores municipales para detectar eso, si la Profeco se pone a trabajar y busca, los encuentra y debería de sancionarlos…





Texanos hacen en PN lo que allá no permiten



Mientras que al norte del río Bravo en Maverick así como en Eagle Pass, tanto el sheriff Tom Schmerber como el jefe de la Policía han dispuesto un escuadrón especial para vigilar que la población acate las medidas de distanciamiento social y toque de queda, vemos que en el lado de Piedras Negras y Cinco Manantiales numerosos vehículos con placas texanas circulan con dos, tres y hasta más personas en su interior…



Eso es parte de lo que los texanos o de doble nacionalidad que trabajan allá, pero viven en Piedras Negras se les cuestiona, porque allá sí respetan las leyes y disposiciones, mientras que del lado mexicano ignoran completamente las restricciones por la pandemia…



Ojalá que también acá se exhortara a la población a no llevar más de una persona en sus vehículos, que se les llamara la atención y en la reincidencia se les multara, porque mientras en Coahuila tenemos menos de 200 casos registrados, en Texas van 10 mil y por ende es de mucho mayor riesgo que haya contagios con esos residentes que deambulan en ambos lados de la frontera, pero que provienen de Texas…



No es correcto que esas disposiciones no se las apliquen de este lado, cuando saben que no deben circular salvo en casos esenciales, pero es claro que ocurre lo mismo que con el cinturón de seguridad, apenas cruzan el Bravo hacia Eagle Pass y se convierten en personas que sí respetan las leyes, todo por el miedo a la sanción y el golpe al bolsillo…





Apoyo a personas con depresión



Antes de que se presentara la crisis sanitaria por el coronavirus, Coahuila tenía una intensa campaña para prevenir los suicidios y atender de manera anticipada a personas con problemas depresivos…



Hoy, con esto del tema del Covid-19, la Secretaría de Salud a cargo de Roberto Bernal deberá de retomar esa campaña, pues sin duda es uno de los efectos que más se pueden acentuar, más de lo que ya se tenía, por la restricción a la movilidad social, pero sobre todo por la angustia y preocupación que en muchas familias se presenta por el tema económico y de subsistencia…



Tenemos por ejemplo en Piedras Negras una gran parte de la industria en paro técnico, decenas de miles de familias que tienen mermados sus ingresos y son jefes y jefas de familia que deben lidiar con esta situación y que sin duda les genera problemas depresivos…



También otro sector de la población como son los del sector semi informal e informal, los cuales trabajaban al día, con ingresos generados por ventas de comercio informal o por propinas y son también miles de personas: Boleros, trabajadores del hogar, meseros, lavacoches, jardineros, “milusos”, albañiles, que hoy tienen una angustia mucho mayor que los que tienen medio sueldo por paros técnicos…



Por ello es que la Secretaría de Salud del estado no debe de frenar esa campaña contra la depresión, porque los casos de suicidios se podrían incrementar con las condiciones actuales…





Hoy programa de apoyo en Piedras Negras



Este lunes se darán a conocer los detalles del programa de apoyo mediante despensas a familias que se quedaron sin ingresos por la pandemia y el paro de actividades laborales, sobre todo a los que más necesitan por tener una actividad semi informal o del sector comercio que ya no laboraron como en servicios y restaurantes…



Se trata de un padrón que bien podría rebasar las 4 mil personas y que ha convocado el alcalde Claudio Bres a registrarse y en esta misma semana se comenzaría con la entrega de las despensas y otros apoyos básicos…



Líderes empresariales, comerciantes y líderes religiosos han sido convocados a reuniones para definir los apoyos y eso es muy positivo porque se escuchan ideas y formas distintas de pensar…