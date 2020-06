29 Junio 2020 04:07:00

Pandemias de influenza

"Poseer la gloria y la juventud es demasiado para un mortal". Óscar WildeSe estima que las pandemias de influenza ocurren en promedio una vez cada 50 años. Las epidemias ocurren con mucha más frecuencia, y la influenza estacional aparece anualmente en la mayoría de las partes del mundo, a veces en proporciones epidémicas. El virus de la influenza tipo A es la causa más frecuente de influenza estacional. Cuando un virus de influenza A sufre un cambio antígeno, puede ocurrir una pandemia que afecta a la mayor parte del mundo en cuestión de meses. La pandemia de gripe de 1918-1919, el brote de gripe más destructivo de la historia y una de las pandemias de enfermedades más graves jamás encontradas, fue causada por un subtipo de gripe A conocido como H1N1. Durante esta pandemia, aproximadamente 25 millones de personas en todo el mundo murieron a causa de la llamada gripe española, de la que se informó por primera vez ampliamente en España, pero que se originó realmente en el estado norteamericano de Kansas (de donde salió la niña Dorothy del Mago de Oz, que por cierto, hoy es una película de culto, pero fue un fracaso de taquilla cuando fue lanzada en 1939, sí, el mismo año de Lo Que el Viento se Llevó).Época de agobioPara tomar en cuenta en la era ardua que ya comenzó. Párrafo tomado del libro ¿A Dónde Va el Mundo? (Oú va le Monde), de Walter Rathenau (Wikipedia: 1867-1922, fue un político, escritor y empresario alemán de origen judío, así como ministro de Exteriores en la República de Weimar, y fue asesinado por los nazis inmediatamente después de firmar el Tratado de Rapallo de amistad y cooperación con la URSS): "Incluso la época del agobio es digna de respeto, pues es obra, no del hombre, sino de la Humanidad y, por lo tanto, de la naturaleza creadora, que puede ser dura, pero jamás absurda. Si es dura la época en que vivimos, tanto más debemos amarla, empaparla de nuestro amor, hasta que logremos desplazar las pesadas masas de materia que ocultan la luz que brilla al otro lado".La pandemia de 1957"¿Recuerdas cuando todo EU estaba bloqueado por una pandemia que mató a casi 120 mil estadunidenses? Los gringos eran unos 170 millones ese año; hoy son casi el doble. O sea que el número de gringos muertos por la pandemia hoy sería de unos 240 mil, muy por encima de las cifras actuales (unos 20 mil, según las fuentes más alarmistas). ¿No la recuerdas? Porque aunque hubo una pandemia ese año y mató a muchos norteamericanos, no hubo cierres de negocios ni de espectáculos, y la vida siguió muy normalmente (por ejemplo, Elvis Presley estaba en pleno despegue: https://www.britannica.com/science/influenza#ref740015 )."Los principales medios de comunicación instaron a la gente a mantener la calma. Y la pandemia pasó. Entonces, ¿qué es diferente esta vez?". Lo diferente es que entonces fueron las médicos los que dirigieron las cosas, y hoy son los políticos que no buscan curar sino controlar. Políticos, además, con una orden muy precisa y perentoria de someter la población a un poder autoritario, colectivista, global. Políticos que, como todos los de su especie en todas las épocas y lugares, ansían no proteger sino dominar, no socorrer sino mandar, no aliviar sino esclavizar, no sanar sino humillar. Políticos que obedecen a la orden de causar un colapso económico bajo el pretexto de "salvar vidas". https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=Remember%20when%20the%20whole%20country%20was%20on%20lockdown%20over%20a%20pandemic%20that%20killed%20nearly%20120%2C000%20Americans%3F%20No%3F%20Because%20although%20there%20WAS%20a%20pandemic%20that%20year%20and%20it%20DID%20kill%20that%20many%20Americans%2C%20there%20was%20no%20lockdown.%20The%20mainstream%20media%20urged%20people%20to%20remain%20calm.%20And%20it%20passed.%20So%20what's%20different%20this%20time%3F