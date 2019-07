30 Julio 2019 04:10:00

Panista de Tamaulipas traído a Monclova

Humberto Guerrero, panista de Tamaulipas traído a Monclova por Guillermo Anaya, empezó otra vez a moverse con la conformación de los comités de colonia.



Entre los panistas se dice que estaría apoyando a las aspiraciones de Guillermo Barrios y familia que buscan apoderarse del comité municipal.



Guerrero fue visto discutiendo con un ex panista, con Mauricio Lumbreras y no por temas políticos.



Ambos protagonizaron un accidente vial en el que supuestamente fue responsable el tamaulipeco y para asustar a Lumbreras le advirtió que era un importante jefe de plaza.



Vaya usted a saber en qué quedó el pleito, lo cierto es que la gente de Memo Anaya quieren meterse entre los miembros activos.



Es evidente el rechazo contra Guillermo Barrios.



Los mismos miembros activos le han sugerido que lo mejor es que se una a la planilla de Erick Ramos.



Otros comentan que quienes forman parte de su planilla, son desconocidos por la militancia.



No le ven mucho futuro a Barrios.



En plan relax el secretario general del IMSS en el aeropuerto de la Ciudad de México mientras esperaba su vuelo rumbo a Oaxaca.



Javier Guerrero se quitó el traje y la corbata y vistiendo de jeans estuvo acompañado de un grupo de sus colaboradores.



Relajados pero trabajando, revisando los temas que tienen pendientes en aquel estado.



Con tres cuartos enjarrados y Rogelio Ramos ya presume ser un prominente hotelero.



El ex alcalde de Ciudad Frontera y amigo de los delincuentes ha podido amasar cualquier cantidad de miles de pesos que le permiten ahora tener su hotelito.



Hay algunos otros políticos, como Mary Thelma Guajardo, que también están en el ramo, pero desde hace varios.



En Frontera y en la colonia Occidental conocen bien a Rogelio, saben de sus inicios y cómo se hizo de dinero malhabido.



Moisés Asís, del MT en Ciudad Frontera se entregó en cuerpo y alma al alcalde Florencio Siller y abandonó el movimiento.



Con tal de proteger a su esposa, que es regidora, dejó a muchos colgados de la brocha.



Asís ha visto sólo por los suyos y los acomoda gracias a que lidera el Movimiento Territorial, al que por cierto Siller ninguneó en su momento.



Jaime Delgado Quirino ha tenido que entrar al quite para no dejar morir al MT y se fue hasta Michoacán a la reunión nacional donde pudo acercarse a doña Carolina Viggiano.



Juan Antonio Garza sigue siendo el dolor de cabeza en Castaños.



Cualquier actividad del regidor lo toman como una ofensa y buscan la forma de restarle popularidad.



En los ataques que lanzaron contra el edil desde la presidencia municipal, le hicieron lo que el viento a Juárez.



Ahora han enfocado sus baterías contra el hijo de Juan Antonio, al que señalan de tener vínculos con delincuentes.