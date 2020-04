23 Abril 2020 04:10:00

Panteón de la Villa y el COVID

Donde se preparan para cumplir sin problemas con el decreto en materia de inhumaciones es en los panteones municipales, principalmente en el de Villa de Fuente, en el que ayer ya se tenían listas 50 fosas para el tema de fallecidos por sospecha o confirmación de Covid-19…



Normalmente explicó Santiago Elías Castro, secretario del Ayuntamiento, se tienen entre 20 y 30 fosas abiertas y conforme se requieren van aperturando más, pero ahora el municipio en el tema del decreto debe cumplir en tenerlas listas antes de cinco horas y eso es difícil de cumplir…



Si bien es cierto que se inició en México la tercera fase de la pandemia, en donde se vivirán dos o tres semanas críticas, la realidad es que en Piedras Negras no han ocurrido fallecimientos por esta causa y la tasa de casos positivos de Covid-19 es relativamente baja o está en control comparado con ciudades como Monclova, Torreón o Saltillo…





Inicia su trabajo nuevo delegado IMSS



El que ya se apersonó en Coahuila fue el delegado temporal del IMSS, Fernando López Gómez, para asistir a la reunión del Subcomité Región Centro de Covid-19 y dialogar con el gobernador Miguel Ángel Riquelme y todos los alcaldes de la región…



Ahí se vio la colaboración directa que el gobernador tiene en el tema y la preocupación y ocupación que hay por sacar adelante a Monclova y sus municipios cercanos de esta problemática…



Ya recorrieron el hospital móvil que se instaló para atender a los pacientes de padecimientos ajenos a Covid y también se realizó un recorrido de supervisión al hospital Pape para ver si están ambos, tanto el móvil como el Pape, listos para recibir a pacientes del IMSS si el Hospital General de Zona 7 se reconvierte todo para atención de coronavirus…





Nava, entrega de despensas



El que también trae una preocupación muy cercana de atender a la gente es el alcalde de Nava, el abogado Sergio Velázquez Vázquez…



Desde hace ya más de una semana ha fortalecido la entrega de despensas del programa estatal y además ha incluido despensas con recursos municipales para que las familias enfrenten de una manera digna todas estas semanas que se tienen aún por vivir de la pandemia con el distanciamiento social…



Además del programa de despensas el municipio se ha preocupado por otro los adultos mayores que viven solos, a quienes se ha apoyado mediante alimento preparado a través del DIF y ayuda directa a 300 familias de adultos de más de 60 años con despensa y kits de limpieza a través del programa Vida Plena…



Nava es un municipio con una población conformada por un sector rural, pero también por una zona altamente industrial y con desarrollo habitacional importante y por ello es que el alcalde Velázquez Vázquez con mucho apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme atiende todos los sectores…





Bres, dos semanas claves



Si las cosas van en el camino que se ha desarrollado en Piedras Negras, las dos semanas o mínimo próximos 10 días que vienen de aquí al 3 de mayo podría haber buenas noticias de manera regional en cuanto a comenzar sin apresuramientos a tomar una nueva normalidad…



El alcalde Claudio Bres ha señalado que se busca también el que la gente respete el distanciamiento social, el quedarse en casa y hacerlo estos 10 días será crucial para que pueda retornar la normalidad modificada en el mes de mayo…



Además ya hay más de 650 micro y pequeños negocios que se han inscrito para solicitar apoyo y ya se gestiona con Nafin y en las plataformas del IMSS para ver los mecanismos para que accedan a préstamos y así lograr tener apoyos también para esos comerciantes y pequeños negocios que no han despedido a sus empleados pero que viven una difícil situación por ya tener un mes cerrados…



Esencial será el hecho de que la próxima semana ya estará listo para hacer las primeras pruebas de Covid el laboratorio biomolecular de la Secretaría de Salud y con ello se podrá tener hasta 150 exámenes por día y eso significa más pruebas a realizar y poder tener un panorama más real de lo que sucede en esta zona norte…



Vienen semanas cruciales, viven días que hay que hacer un esfuerzo conjunto y con ello seguramente también se podrá ver la luz al final del túnel…





Pandemia política



Dentro de la pandemia del coronavirus, han salido a relucir diversos aspectos entre el personal de Salud y las instituciones médicas, como ha sido el desabasto de material, principalmente en el IMSS, otro aspecto ha sido el protagonismo de varios funcionarios de la Secretaría de Salud, tanto a nivel estatal como jurisdiccional, a esto agréguele la falta de comunicación entre las dependencias y las presidencias municipales y las quejas hacia las instancias federales, estas últimas en lo que se refiere a los datos, lo que hace del coronavirus un problema médico y ahora, político también.



Se dice que ya es hora que los mandos superiores de la Secretaría de Salud, salgan, pongan orden y le ayuden al secretario de Salud y no se ventilen en reuniones públicas temas, que son propios de la Secretara, como dicen “la ropa sucia se lava en casa”.



El doctor Roberto Bernal, es un hombre de trabajo y capacidad, solo que algunos de sus jefes de Jurisdicción y funcionarios estatales, no están con él al 100 por ciento, quizá es tiempo de quitarse la venda de los ojos y ver la realidad, antes de que sea demasiado tarde.