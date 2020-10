14 Octubre 2020 04:10:00

Panteones sí abrirán, sin vendimias en exterior

Claudio Bres, alcalde de Piedras Negras, anunció ayer que los panteones sí abrirán para los festejos y memoriales por el Día de Muertos que se celebran a finales del presente mes…



El alcalde dejó en claro que ya habló con los propietarios de tres panteones privados y les informó que sí se abrirán, pero no se permitirá ningún tipo de vendimia de comida y sólo la venta de flores y arreglos en el interior…



Por ello es que habrá toda una serie de medidas y de vigilancia de parte de inspectores y de las autoridades locales y del estado…



Los panteones estarán abiertos desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre y claro que deberán de vigilarse situaciones como el no permanecer demasiado tiempo en el lugar, usar cubrebocas, además de informar que todas las flores naturales que se instalen en las tumbas serán retiradas dos días después del festejo para evitar contagios de influenza o dengue…



Dentro de estas mismas medidas de prevención del Covid-19, el alcalde ha informado también que en cuanto al festejo del Día de Brujas, éste quedará prohibido…



La recomendación es que no se saque a los niños al recorrido para solicitar dulces, ya que por el constante manejo de estos productos puede representar un riesgo para la propagación del Covid-19…



Cambios en Aduana de Piedras Negras

Donde llegaron cambios es en la Aduana de Piedras Negras, luego de que el lunes por la noche renunciara el abogado José Luis Peña, tras casi dos años al frente de dicho puerto fronterizo…



Con una gran comunicación con agentes aduanales de ambos lados de la frontera y también con su contraparte en Eagle Pass, Paul del Rincón, Peña solicitó retirarse del cargo por motivos personales familiares…



Aunque no ha habido mayores detalles, complicaciones de salud de personas muy cercanas al ahora exadministrador requieren su presencia en la capital del país y por ello es que decidió retirarse de su responsabilidad…



Los agentes aduanales mantuvieron siempre una excelente relación con Peña, pero además de ello, se logró un gran impulso a la promoción del puerto fronterizo de Piedras Negras para que más empresas de Coahuila usen esta frontera para sus operaciones de comercio exterior…



Dinero tirado a la basura

Gran espectáculo siguen dando a nivel nacional los candidatos a dirigir Morena, Mario Delgado Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo, que no dan su brazo a torcer en un proceso que ha costado al pueblo mexicano más de 20 millones de pesos invertidos en encuestas de selección que por no respetar, prácticamente se convierten en dinero tirado a la basura. ..



Cómo estarán las cosas, que hasta la actual dirigencia interina demandó una auditoría para aclarar los gastos realizados por ambos contendientes, y mientras siguen las denostaciones, dimes y diretes en lo que resuelven, la imagen de los morenistas sigue perdiendo simpatías que muy probablemente se verán reflejadas en los resultados electorales del 18 de octubre.



Cierran campaña Profe Pelancha y Doctora Marisol

Hoy, en dos distintos eventos, concluyen su campaña de proselitismo las candidatas a la diputación por el PRI y Morena, la profesora Esperanza “Pelancha” Chapa y la doctora Marisol Guajardo…



La candidata priísta estará a las 10 de la mañana en la sede de su partido acompañada de su suplente y del dirigente del tricolor, Raúl Vela, para ofrecer una rueda de prensa y hacer un resumen de su campaña, de su trabajo, de lo que los ciudadanos le han pedido en estos más de 30 días de recorridos y reuniones…



Por su parte, la abanderada de Morena hará lo propio en un evento de volanteo que realizará en el crucero de avenida Román Cepeda y avenida 16 de Septiembre, bajo el puente rojo…



Después de esos eventos y al concluir el día, se tendrá una veda electoral por tres días para esperar la jornada el próximo domingo, una jornada atípica por las restricciones que impuso la pandemia y también por los estilos y las formas de las campañas…



Buenos deseos del Juez Saucedo

El que se quiere adicionar a los buenos deseos de Henry Cuéllar es el juez del condado de Maverick, David Saucedo, pues trata de hacer eco y replicar lo que el congresista pretende de presionar para que se abra la frontera al turismo comercial…



La realidad es que la restricción de cruces sólo se ha aplicado a los del sur del río Bravo, porque a quienes son estudiantes, viven o trabajan en Texas van y vienen con o sin Covid-19 cada que quieren entre ambos lados del Bravo…



La decisión no la toma Eagle Pass ni el condado, ésa es de Washington y así les ha respondido el jefe de la Aduana de Eagle Pass, Paul del Rincón. Hasta que Washington diga, ni antes, ni después, a pesar de la crisis y muerte del comercio a lo largo de toda la frontera sur de Estados Unidos…