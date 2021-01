24 Enero 2021 04:10:00

Papa caliente en el ISSSTE

Ahora que se requerirá de nombrar a un nuevo director en la Clínica del ISSSTE de Piedras Negras, por un bochornoso hecho, quien asuma el cargo tomaría todo un caso por el manejo en sí de dicha clínica y aparte, por las condiciones de pandemia en que se trabaja… Aun cuando Óscar Hernández ya no está al frente de dicho hospital, entre el personal existe la preocupación de que haya alguien como encargado, ya que el tema Covid no se puede dejar a la ligera… Son miles de pacientes de otras enfermedades que ahí se atienden y si alguno de ellos, por situaciones ajenas a quienes operan los módulos sanitarios, no detectan sospechosos de coronavirus, bien podría ocurrir un problema de contagios dentro del personal… Hoy todos los espacios médicos son necesarios y por ello es que se debe de cuidar el orden en la Clínica Hospital del ISSSTE, para que ese espacio no se pierda en atención a miles de derechohabientes que ya han disfrutado de las instalaciones remodeladas y de la programación de cirugías…





Colegios particulares, crisis alargada



Aunque de forma callada, los colegios particulares de Piedras Negras han sorteado ya casi un año de pandemia con clases en línea y que para ellos significa una reducción de ingresos por la pérdida de alumnos y por los descuentos a que se ven obligados en las colegiaturas…



Si el ciclo escolar se pensaba que sería el principio para retornar a clases, las condiciones actuales de la pandemia alejan por mucho esa posibilidad…



El segundo semestre del año escolar 2020-2021 sigue en línea y por lo visto así seguirá hasta julio que termina…



Pero el caso especial de los colegios es aparte, ahí se vive una crisis de pago de colegiaturas, en otros ya cerraron y otros más diseñan mecanismos para que entre la pandemia y la crisis que revoca en algunos sectores, sus estudiantes no continúen en esa migración hacia la educación pública…



Arón Rodríguez de Lara, director de Servicios Educativos en la zona de Piedras Negras, tiene un buen panorama de la situación y no hay problemas mientras no retornen a clases…





Trabajo y proyectos en Casino Nacional



Luego de que hace unas semanas se llevó a cabo la renovación de la mesa directiva del Casino Nacional, el club social más importante del norte de Coahuila, en esta reunión de consejeros fue electo presidente don Germán Lester Peralta Carrillo…



Concluyeron dos años de trabajos, remodelaciones, más espacios durante la presidencia del doctor Calixto Salinas y ahora don Germán, con su equipo continuará, claro en condiciones especiales por la pandemia…



Seguramente la mitad de la gestión, que es también por dos años, será con limitantes, pues los servicios y número de socios que asisten se reduce ante las reglas de operación por el Covid-9, pero también habrá oportunidad de mejorar cada uno de los espacios en donde se tienen posibilidades de una mejora…



Acompañan en la Secretaría el Lic. Benito Martínez, el ingeniero Adrián Galván como tesorero, Alfonso Bres Carranza como primer vocal, también la señora Patricia Elizondo como tercera vocal; José María Sánchez García, quinto vocal; doctor Ulises Enrique Salinas Valdez, comisario y Mario René Valdés Salinas como comisario suplente…



Seguramente tendrán un gran desempeño, como ha ocurrido en los muchos años en este importante club social…





Los profes, de regreso a las escuelas



No falta mucho para que las condiciones en materia de salud permitan primero que maestros y directivos vuelvan a las aulas y luego ya se inicie, tal vez para el siguiente año escolar, en salones con alumnos de manera presencial…



Hay resistencia de los maestros, y seguramente muchos decidirán ya aplicar la jubilación, por el riesgo que implica el retorno a las aulas, pero más temprano que tarde ese proceso se debe de alcanzar…



El secretario de Educación, Higinio González, deberá de comenzar a trabajar desde ya en ese diálogo de convencimiento para que el ciclo escolar 2021-2022 pueda ser ya en condiciones casi normales o con un nuevo modelo presencial…



Los estudiantes se han adecuado, la mayoría, habrá muchos rezagados, pero primero la salud, y una vez vencido ese obstáculo se podrá avanzar en este importante rubro, que es la educación…