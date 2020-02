05 Febrero 2020 04:07:00

Papanicolaou

El Gus: “Eso de examen de ‘papanicolaou inclusivo’, no lo entiendo en absoluto. ¿A quiénes –o quienas– van a incluir, además de mujeres adultas? Eso del feminismo extremo ya está llevando las cosas –para citar a mi difunto amigo Nikito Nipongo– ‘a las más altas cumbres de la estupidez’. Por el lado de la anhedonia, pues como que fue un síntoma de las señoritas maduras solteras de la primera parte del siglo 20 (aunque no faltaron en la segunda parte), pero en muchos casos seguro que se trataba de una ‘falsa anhedonia’ y algunas eran adictas a uno de los placeres más perversos imaginables: destruir famas y honras a través de la práctica de la maledicencia. También llegué a conocer, en tertulia de café, a un periodista jarocho que se jactaba, a los 45 años, de haber perdido todo apetito sensual y que ya era ‘un hombre serio y respetable’. Eso sí, no era difícil pillarlo lanzando miradas lujuriosas a meseras suculentas”.Instinto de vida El Gerardo: “La naturaleza les da un instinto a favor de la vida a las hembras de todas las especies, así pues, se necesita ser alguien muy retorcido para truncar ese instinto. He visto en videos de animales cómo opera ese instinto. Me conmovió ver dos historias, de una perra y una gata. La perra vivía en un basurero de Argentina. En su cuevita tenía a sus cachorros. Una mala madre (in)humana fue a tirar ahí al basurero a su bebé recién nacido. La perra lo arrastró a su refugio y le salvó la vida, pues de otra manera el bebé habría muerto de frío. La gata era callejera en Moscú. Otra mala madre de por allá tiró a su bebé en un sótano frío. La gata lo abrazó con su cuerpo para darle calor y también lo salvó. En momentos corría y maullaba pidiendo ayuda y luego regresaba a seguir cuidando al bebé.”El enigma del origen de los perrosA propósito de perros, esta liga: “Dos recientes investigaciones relacionadas con los perros demuestran que el perro misteriosamente apareció de pronto hace 15 mil años y la otra investigación descubre sospechosos nexos entre la mente del perro y la de los humanos, como si alguien los hubiese ‘creado’ para ser una fiel herramienta humana que defendería al ser humano, trabajaría para él y siempre estaría gratamente a su servicio. El estudio concluye diciendo que la mente del perro está preparada para entender la voz humana, algo que no ocurre con ningún otro animal (solo con los primates) y asimismo, los canes son capaces de ‘comprender’ y empatizar perfectamente con nuestros estados de ánimo”. https://www.mundodesconocido.es/el-enigma-del-origen-de-los- perros/La Fed en un dilema“La ya débil Reserva Federal se encuentra en otro callejón sin salida (cul de sac): no puede elevar las tasas de interés sin llevar a la quiebra a muchas compañías estadunidenses y colapsar el mercado de valores, y tampoco puede bajarlas sin desencadenar una crisis de bonos y colapsar el dólar americano”. ¿Estarías tú de acuerdo en que la Fed se encuentra en este truculento dilema, querido lector?Cul de sacWikipedia: “Cul-de-sac es una expresión de origen francés, cuya traducción literal es “culo de bolsa”. Sin embargo, el término se emplea para designar a una carretera sin salida, punto muerto o callejón sin salida en general.No hay duelo infinitoPuedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido.Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado.Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno de amor que compartiste.Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.(Poema popular escocés anónimo.)