16 Marzo 2019 04:10:00

Para algunos es temprano

Para algunos es temprano para ir definiendo a los que podrían ser los candidatos a diputados locales.



Pero para los que quieren ser, sienten que se les acaba el tiempo.



Debe usted saber que a los del PRI se les hace tarde, vuelven a remar contra corriente y urgen a que vayan resolviendo quiénes puedes ser los perfiles.



Hay quienes ven una posible reelección de doña Josefina Garza de Williamson.



La diputada local sacó la elección bien, en un proceso en el que se eligieron alcaldes, diputados federales y presidente de la República.



Por el otro distrito se sigue moviendo Alberto Medina que iría por la revancha.



En el PAN podría perfilarse Theo Kalionchiz y Erick Zapata.



Los de Morena siguen desdibujados en la Región Centro.



Y pese a que es el partido más atractivo para cualquier político enfrentan una escasez de personajes.



De los que pudieran levantar la mano, Roberto Elizondo o Antonio Ballesteros, les quedaría chico el saco, aspiran a más.



No tienen más, se les acaban las figuras y los pleitos internos los achican más.



Entre sindicatos, trabajadores y empresarios han privilegiado una mayor comunicación.



Pero a pesar de todo, hay intentos de grupos externos por echar a perder esta labor intentando confundir a los obreros.



Antonio Álvarez Rodríguez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales, hizo un llamado a los trabajadores para tener conciencia sobre la fuente de trabajo así como transparencia a los patrones con información clara y despejar las dudas de la base laboral.



A más de uno tiene preocupados lo que pueda hacer Napoleón Gómez Urrutia en la empresa Maxion Inmagusa de Castaños.



Y más cuando se sabe que siguen desestabilizando al sector laboral en Matamoros, Tamaulipas.



No es la primera vez que se toca el tema de la erradicación de la tortura.



Ayer nuevamente se puso en la mesa y se firmó una declaración por la alianza estratégica para la prevención de la tortura y el maltrato.



Le tocó a Marcelo Torres llevar el caso en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno.



Dice que hablar de tortura es hacer referencia a una práctica presente en todo el planeta y era necesario tener un acuerdo sobre el particular.



El recién desempacado delegado del IMSS, Pablo Francisco Linares se encontró con una papa caliente en el Instituto.



Muchas cosas que corregir en todas las clínicas del Seguro Social.



Lo más delicado está en el área de Urgencias, en el caso de Monclova.



No se respetan los protocolos de atención y dejan a los pacientes prácticamente a su suerte.



A decir de los pacientes, algunos pasan varios días esperando que les asignen una cama.



El nuevo delegado sabe sobre Derechos Humanos y en ese sentido habrá de recomponer la atención que se brinda.