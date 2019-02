21 Febrero 2019 04:10:00

Para escándalos, los del IMSS de Nava

PARA ESCÁNDALOS, SIN DUDA no hay como el IMSS y en Nava son especiales para ello en la clínica de esa ciudad…



Y ES QUE RESULTA que los pacientes de dicha clínica unidad de medicina familiar número 60, ubicada en la zona centro de Nava, fueron testigos hace unos días de un espectáculo muy especial…



UN SUJETO OFENDIDO POR uno de la bata blanca emprendió un intento de agresión contra el galeno por temas sentimentales que, dicen algunos, el médico logró evadir por piernas…



COMENTAN QUE EL OFENDIDO, no sabemos si por cuestiones de atención médica o de otro tipo, llegó a la clínica y buscaba desesperadamente la oficina o el consultorio del que se la “debía” y alguien de los asistentes alcanzó a decirle al médico que iban por él y ante ello emprendió la huida…



INCLUSO DICEN QUE FUE lo mejor que pudo haber hecho, porque quien lo buscaba, señalan, hasta iba armado…



EN VERDAD QUE SE requiere de mejoras en la seguridad de las clínicas del IMSS, pero también de que las personas que las atiendan sean menos propensos a meterse en problemas, sobre todo de faldas…



DICEN QUE DEL SUSTO el involucrado no se apareció durante varios días por la clínica…



Y DE ESTO QUÉ dirá el sindicato y su dirigente en el estado, Marco Antonio Fuentes, porque no es el primer escándalo que enfrenta este integrante de la bata blanca…



III

PREOCUPACIÓN EXISTE ENTRE LAS autoridades y los organismos no gubernamentales, pues luego del éxito que se logró con el manejo conjunto, todo vigilado por Derechos Humanos, en el tema de la caravana de migrantes, se tiene el temor de que otras caravanas pretendan intentar llegar a Estados Unidos por esta frontera…



YA LO DIJO EL GOBERNADOR Miguel Riquelme y también el alcalde Claudio Bres, de que no hay recursos para atender a caravanas ni migrantes, pero pese a ello el riesgo de otra caravana está latente…



MUCHO MÁS CUANDO EN otras ciudades y hasta entre bandas de traficantes de personas promueven vía redes sociales tipo Facebook que “por Piedras Negras se puede sin mucho riesgo”…



EL TEMA ES QUE los migrantes llegan en cantidades menores, en arribo tipo hormiga, a la ciudad y ya los albergues están sobrepoblados, con el doble de su capacidad y ello conlleva peligros de secuestro y extorsión por parte de corporaciones policiacas y bandas de traficantes de personas…



APENAS SE CERRÓ EL albergue y la Policía Federal se retiró de la parte baja de los puentes internacionales, en la vega del río Bravo y el Paseo del Río, donde a diario decenas de personas pretenden cruzar sin documentos y con riesgo de perder la vida…



III

NO TERMINAMOS DE DISFRUTAR GASOLINA barata con rebajas del 8 por ciento, aplicadas a medias por los gasolineros en Piedras Negras (cuando lo prometido por el Gobierno federal era de 16% menos, por el IVA a cero por ciento) cuando ya Pemex y los propios comerciantes de combustibles le han recetado a los consumidores o dueños de automotores un incremento superior al 10 por ciento en menos de cinco días…



SIN EXPLICACIÓN ALGUNA, NI de la autoridad, mucho menos de los comerciantes, la gasolina pasó de menos de 14.80 por litro en el caso de la Magna o Verde a 16.25 pesos por litro…



NADIE DIJO NADA, PERO la realidad es que es una inflación (por las fuerzas del mercado y por la gracia de Pemex) que nos regalaron del día del amor y la amistad y nadie se dio cuenta ni reflexionó sobre ese asunto…



VEREMOS QUÉ DICE PROFECO, que en el estado donde desde hace ya casi tres meses hay un encargado de despacho desde la salida de Sigfrido Macías Pérez…



III

EL QUE RECONOCIÓ EL TRABAJO de las autoridades de Piedras Negras fue el alcalde de Eagle Pass, Ramsey English Cantú…



EN MATERIA DE ATENCIÓN a migrantes la ciudad fronteriza se sacó un 10, sin problemas atendió a 2 mil migrantes y contrario a lo que sucedió en Tijuana y que aún enfrentan, aquí en esta frontera las cosas caminaron de forma distinto y se solucionaron en poco más de dos semanas..



EN ESE SENTIDO HAY que señalar que el alcalde no se esperó a que el problema llegara, Bres habló con los involucrados e interesados en ayudar a atender el problemón que venía y por ello es que se tuvo saldo blanco…



AHORA ES RECONOCIDO POR las autoridades a nivel nacional y también en Texas…