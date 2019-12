12 Diciembre 2019 04:10:00

Para evadir impuestos

Después de más de cuatro años de litigio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el controvertido y polémico exgerente de la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo, Alejandro Ozuna, ganó el juicio laboral en contra de la empresa y recibió una suma millonaria, de más o menos 12 millones de pesos, por concepto de indemnización.



Seguramente será un tema que dará mucho de qué hablar entrando el 2020. El monto de lo condenado, de dónde salieron los recursos, el reporte y simulación de impuestos y las actividades a la obtención de fondos de infraestructura hidráulica en México que ha gestionado el excatalán y supuesto partidario del independentista Carles Puigdemont, serán noticia.



Por lo pronto, se sabe que la suma de dinero es de procedencia dudosa y mediante la simulación de actos jurídicos para evadir impuestos prácticamente obligó a Agsal y Agbar a entregarle el dinero.





Juegan los factores a favor



Si algo dejaron ver los eventos en que el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas presentaron sus respectivos informes de actividades fueron las manifestaciones de unidad al interior del Partido Revolucionario Institucional y según los enterados, por lo menos de cara al proceso electoral para elegir diputados locales no hay manera de que les vaya mal.



Se refieren, por ejemplo, a que no hay signos de división interna y a esto se le debe abonar que el propio Gobernador tiene el control del partido en las distintas regiones del estado. En los informes de Gobierno se notó el manejo político permanente, tanto de Riquelme, como de Manolo, nos señalan.



Además, algo que abona al gobernador Riquelme y a los gobiernos del PRI es que el combate a la inseguridad y la violencia no es solo promesa de campaña; lo de Villa Unión, por ejemplo, ayudó a demostrarlo con hechos.





Efecto boomerang



Además de lo anterior, hay factores externos que traen de buen ánimo a los priistas de cara al proceso electoral que arranca el 1 de enero próximo. Por ejemplo, en el PAN hubo efecto boomerang al intento de Jesús de León Tello por echar a andar la maquinaria en contra del Gobierno de Riquelme con dos temas que en realidad son la fortaleza de la actual Administración: el combate a la delincuencia y la generación de empleos.



De por sí el PAN estaba dividido y con la ocurrencia de su dirigente estatal, quedó peor, muy mal parado ante sectores en donde se supone tiene simpatías, como el medio y superior.



Otro factor en contra del albiazul y a favor del tricolor, señalan los enterados, es que a partir del 1 de enero, es decir, en cuestión de días, Marcelo Torres Cofiño ya no será presidente de la Junta de Gobierno y se convertirá en un legislador más. Hay a quienes se les da la exageración y anticipan que la posición e influencia de Marcelo serán similares a las del “independiente” Édgar Sánchez Garza. ¡Se pasan!





Como veleta



Por si los conflictos internos no fueran suficiente motivo de preocupación para los panistas, desde ahora hay quienes descuentan su alianza con Unidad Democrática de Coahuila para los comicios del siguiente año.



Como de todos es sabido, la cúpula udecista se acerca y aleja del PAN conforme le vaya a este último partido y las actuales no son las mejores condiciones para el albiazul en mucho tiempo, de ahí que los de naranja y blanco seguramente irán solos a la cita con las urnas y por sus propios medios van a demostrar el tamaño de su voto duro.



Pero ojo, los udecistas tampoco están en condiciones de echar las campanas al vuelo, pues no deben perder de vista el eventual encarcelamiento de dos de sus protagonistas: el exalcalde de Sabinas, Lenin Flores Lucio, en la mira de la Fiscalía General del Estado, y el matamorense Jesús Contreras Pacheco, cuyo expediente, nos aseguran, es bastante abultado.





Recomendación de la CDHEC



Después de presentar su primer informe ante el Congreso local, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Morales, resolverá sobre la recomendación a la Fiscalía General por el homicidio en contra de Marco Tulio, el migrante hondureño.



Como se recordará, sobraron las versiones oficiales sobre este caso y al final resultó consignado un elemento de la Policía Ministerial, pero ahora, con la recomendación, la Fiscalía deberá atender la reparación del daño.



De acuerdo con la CDHEC, la recomendación marca precedente para evitar el abuso de la fuerza policial y queda claro que si hay violaciones a las víctimas habrá consecuencias legales.





Buena impresión



Buena impresión causó durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno el alcalde Manolo Jiménez Salinas, al agradecer al Ejército Mexicano y especialmente al gobernador Miguel Ángel Riquelme por sus aportaciones para mantener a Coahuila en paz.



Se refirió a Riquelme como un Gobernador con temple de acero y resaltó su valentía y ser ejemplo nacional al atender los hechos ocurridos en Villa Unión. El público en el Informe, conformado por empresarios, académicos, sociedad civil y representantes populares ovacionó a Riquelme en clara muestra del respeto y reconocimiento de los saltillenses.