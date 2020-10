03 Octubre 2020 03:10:00

¿Para qué sirve un diputado agachón?

Aún resulta increíble asimilar lo que se le ocurrió decir al candidato de Morena por el Distrito 05, Antonio Ballesteros Verduzco, respecto al tema de Altos Hornos, donde la gente necesita respaldo, no que los hunda sólo para defender a su presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está empeñado en no brindar apoyo...



Así que en uno de sus desafortunados discursos, palabras más, palabras menos, dijo que Ancira debe ir a la cárcel, aunque cierre la empresa acerera...



Con esas palabras, nos queda claro que al ex panista le vale un reverendo cacahuate la crisis en nuestra región, el desempleo y el cierre de empresas dependientes de AHMSA, que se vendría en caso de que se cumpla eso que ya anda pensando el candidato “chapulín”...



Cómo es posible que anteponga los intereses de López Obrador a la estabilidad económica de la región, siendo él empresario y que supuestamente quiere al pueblo, eso es lo que dice en campaña...



Hay quienes piensan de qué le serviría a los coahuilenses un diputado agachón que ocuparía una curul para cobrar bien y apoyar todas las ocurrencias de Presidente, aunque se lleve al pueblo entre las patas...



Definitivamente si con esos discursos quería ganar votos, parece que a Antonio Ballesteros le salió el tiro por la culata, porque una cosa es que vayan contra la corrupción y otra que les valga nada las miles de familias que dependen de una empresa, cualquiera que ésta sea...



Ahí es donde muchos no alcanzamos a entender por qué el odio de los morenistas a los que ellos mismos llaman “prianistas” y llevan precisamente a un expanista de toda la vida como candidato, eso aquí y en China es más de lo mismo....



Ya anda en Coahuila el líder priísta...



Ayer llegó a Saltillo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quienes todos llaman “Alito”...



Hasta mal se ven los priístas llamándolo “Alito”, como si fuera un niño al que llevan de la mano, pero como dijera la Nana Goya, esa es otra historia y cada quién con sus tropezones...



Aunque no se ha dado a conocer con exactitud la agenda de Alejandro Moreno, trascendió que tentativamente éste fin de semana asista a los municipios de Monclova, Frontera y Castaños, disque para acompañar a los candidatos en sus actos de campaña...



La mayoría de los candidatos reciben según ellos, el respaldo de sus dirigentes nacionales, pero quien sabe qué tanto funcione a la hora del conteo de los votos...



La gente por acá ni los conocen y tampoco traen nada bajo la manga, según ellos con su presencia es suficiente para respaldarlos y la verdad es que, por lo menos en éstas tierras, eso no funciona...



Y por si eso fuera poco, llegan en sus camionetotas, con ropa de marca y pareciendo modelitos en aparador, pues menos confiará la gente en ellos...



Cuando de plano no hay respaldo ciudadano...



Los alcaldes de todos los municipios coinciden en que la reactivación económica ha desatado a la gente en las calles, andan como si nada, dijera mi abuela...



Desafortunadamente los casos de Covid-19 van a la alza en Monclova, como resultado de que la misma ciudadanía relaja los protocolos sanitarios...



Y aunque no faltan pretextos para las pachangas, pues en octubre se celebra el ya tradiconal Halloween...



Para el Día de Muertos los municipios están disponiendo operativos para controlar el acceso de las personas a los panteones...



Pero quién sabe si los padres de familia respeten la celebración del Día de Brujas, donde los niños salen a pedir dulces por todas las calles, salen en montón y ahorita en éste momento de pandemia, no es nada recomendable...



Definitivamente, serán los padres de familia quienes tomen la decisión de proteger la salud de sus hijos, porque no es nada más que vayan en montón a pedir un dulce, porque las aglomeraciones son un riesgo...



A eso se le suma, el riesgo que llevan al tocar dulces que ya manipularon otras personas y si se tocan la cara o los comen sin higiene, ¡cuidado! el contagio se puede disparar...